S'ajorna sense nova data el judici entre Junts i PDeCAT per la disputa per les sigles

@EP





El Jutjat de Primera Instància 3 de Barcelona ha ajornat sense nova data el judici entre PDeCAT i Junts, que estava previst per al dijous per resoldre una demanda amb la qual el primer pretén invalidar l'assemblea que va canviar als càrrecs de la direcció de Junts abans de la ruptura entre les dues formacions, i que va derivar en una disputa per les sigles.





El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha explicat aquest dimecres que el judici s'ha suspès a causa de la baixa mèdica de l'advocada que representa el PDeCAT, i per ara no s'ha fixat nova data per celebrar-ho.





Segons el PDeCAT, que va presentar la demanda que va iniciar el cas, "es confonia el capital polític" de les dues formacions i creu que els va afectar en els resultats del 14-F, mentre que Junts nega que li causés cap perjudici econòmic o polític.





A la vista d'audiència prèvia del judici, que es va fer al febrer, el PDeCAT va demanar que es practiquessin proves informàtiques per acreditar l'assemblea telemàtica i el sistema de vot que es va usar en el canvi de la direcció de Junts abans de la ruptura, i que el PDeCAT considera que va ser irregular.





Per la seva banda, Junts es va referir a l'acord de la Junta Electoral Central (JEC) per al 14F, que va donar al PDeCAT "tots els drets electorals i subvencions", i va reconèixer a Junts com a grup significatiu en la campanya.