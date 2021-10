Un repartidor de 'kebabs' acusat de violar un menor de 16 anys a Santa Coloma de Farners

@EP





L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimecres un repartidor de menjar a domicili acusat de violar un menor de 16 anys a Santa Coloma de Farners. La fiscalia demana 10 anys de presó i sosté que va agredir sexualment la víctima quan li va anar a portar una comanda la nit del 7 de juny del 2020.





Segons l'acusació pública, l'agressió sexual va tenir lloc al portal de l'edifici quan, després d'entregar-li el menjar, va impedir que el menor tanqués la porta, va entrar i el va obligar a fer-li una fel·lació. L'acusat nega els fets. Al judici, ha declarat que va ser el menor qui li va començar a fer tocaments, el va rebutjar i va marxar de l'edifici. La defensa vol l'absolució. El judici ha quedat vist per a sentència.





ELS FETS





Segons recull l'escrit d'acusació de la fiscalia, prop de mitjanit l'acusat va anar a portar una comanda de menjar a domicili a casa de la víctima. L'home treballava en un restaurant de kebabs de Santa Coloma de Farners.





L'entrega es va fer al portal de l'immoble perquè, segons han explicat al judici tant el menor com el processat, l'edifici no té intèrfon i el jove va haver de baixar a obrir per recollir el menjar. L'acusació apunta que, un cop feta l'entrega, el processat que aleshores tenia 34 anys va començar a dir-li al menor de 16 que era "molt guapo" i que si volia quedar quan acabés de treballar.





El menor ha explicat al judici que va intentar tancar la porta però que el processat ho va impedir i va acabar entrant a l'edifici. Un cop a dins, el va petonejar en dues ocasions mentre li feia tocaments al cul.





"Em vaig quedar bloquejat, en estat de xoc", ha dit la víctima. Llavors, relata el menor, el processat el va subjectar amb força per la cintura, el va fer girar i el va intentar penetrar. "Li vaig impedir", ha declarat el menor que ha explicat que a continuació el repartidor el va obligar a fer-li una fel·lació.





"ESTAVA A PUNT DE PLORAR"





Quan el repartidor va marxar, el jove va pujar a casa on hi havia els seus pares i la seva germana petita. No els hi va dir res del que havia passat però sí que li va explicar a una amiga, amb qui va anar a dormir aquella nit. La noia el va convèncer perquè ho acabés explicant als seus pares i va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra el 10 de juny.





Aquesta amiga, amb qui ja no té relació, també ha declarat al judici explicant el que li havia explicat perquè, a preguntes de la defensa, ha dit que dubtava que fos veritat perquè la víctima va donar versions diferents dels fets.





El pare del menor ha assegurat que li va semblar estrany que el seu fill trigués tant a pujar amb el menjar i que va sospitar que havia passat alguna cosa perquè li va "notar a la cara": "No va voler menjar i estava a punt de plorar". Per això, quan finalment ho va confessar van anar a denunciar el repartidor de menjar.





LA VERSIÓ DE L'ACUSAT





El processat, que al judici ha respost a les preguntes de la defensa encapçalada pel lletrat Carles Monguilod, ha negat els fets. Segons la seva versió, va anar a entregar la comanda tard, a última hora. Quan va arribar a l'immoble, el menor va baixar i, com que plovia, li va dir que entrés per no mullar-se. Un cop allà, assegura que el menor li va començar a fer tocaments però que ell el va rebutjar i va marxar. L'acusat diu directament que el relat de la víctima és "mentida".





La fiscalia acusa el repartidor d'un delicte de violació i demana 10 anys de presó i 6 anys de llibertat vigilada. Monguilod sol·licita l'absolució. El judici, que s'ha fet a la secció quarta de l'Audiència de Girona, ha quedat vist per a sentència.