El Festival de Sitges obre aquest dijous amb la inaugural 'Mona Lisa and The Blood Moon'

@EP





El Sitges - Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya s'iniciarà aquest dijous amb la pel·lícula inaugural 'Mona Lisa and the Blood Moon', d'Ana Lily Amirpour, en una edició que comptarà amb 269 títols --169 llargmetratges i 100 cortometrajes-- amb les últimes tendències en el gènere, una important presència de produccions dirigides per dones i un aforament limitat al 70% per la pandèmia.





A més de 'Mona Lisa and the Blood Moon', de Amirpour, el festival ha xifrat en 47 les dones directores presents al festival amb títols com 'censor', de soprano Bailey-Bond; 'Silent Night', de Camille Griffin, 'Here before, de Stacey Gregg; 'She will', de Charlotte Colbert; 'Titane', de Julia Ducournau, i 'Bloodthirsty', d'Amelia Moses.





El Festival de Sitges, que se celebrarà fins al 17 d'octubre, ha impulsat aquest any el programa 'Women in Fan' que vol augmentar i fer visible la presència de la dona en el cinema de gènere i produirà anualment un curtmetratge escrit i dirigit per dones .





Altres pel·lícules que es podran veure al festival són 'Belle', de Mamoru Hosoda; 'Halloween kills', de David Gordon Green; 'The deep house', de Julien Maury i Alexandre Bustillo; 'In the Earth', de Ben Weathley; 'The trip', de Tommy Wirkola; 'Last night in Soho', d'Edward Wright; 'Prisoners of the Ghostland', de Sion Sono, i la pel·lícula de clausura, 'El cavaller verd', de David Lowery.





En el pla de les produccions espanyoles seran presents 'Veneciafrenia', d'Álex de l'Església; 'L'erm', de David Casademunt; 'Visitant', d'Alberto Evangeli; 'Tres', de Juanjo Giménez Peña; 'L'àvia', de Paco Plaza; 'I tots cremaran', de David Hebrero, i la 'premiere' de quatre relats de la revisió de 'Històries per no dormir'.





Entre els premiats en aquesta edició de festival figuren els directors Mamoru Hosoda, Carlos Saura, Lucille Hadzihalilovic, el compositor Roque Baños i els intèrprets Belén Rueda i Emilio Gutiérrez Caba.





L'edició d'enguany té com a leit motiv la bèstia interior i l'home llop i al festival es recuperaran les obres 'L'home llop', de George Waggner; 'El bosc del llop', de Pedro Olea; 'Udols', de Joe Dante, i 'Un home llop americà a Londres', de John Landis, entre d'altres.





El festival mantindrà aquesta edició, com ja va passar l'any passat, un format híbrid amb un total de 53 pel·lícules disponibles en línia.