Laporta encarrega a Goldman Sachs aixecar 1.250 milions per costejar l'Espai Barça

@EP





El president del FC Barcelona, Joan Laporta, està decidit a posar en marxa la remodelació del Camp Nou, coneguda com Espai Barça, que està en stand-by des de fa una dècada. Però per fer-ho demanarà ajuda a Goldman Sachs, demanant-li aixecar 1.250 milions.





El club té un deute de prop de 1.400 milions d'euros i la reforma de l'estadi, així com la construcció del nou Palau Blaugrana, suposarien un cost d'uns 1.500 milions d'euros. Així ho va dir aquest dimecres el CEO del club, Ferran Reverter, quan van fer públics els resultats de l'auditoria del Barça.





"La reforma del Camp Nou costaria entre 800 i 900 milions d'euros. A aquesta quantitat hem d'afegir uns 300 o 400 milions d'euros si volem construir un nou Palau de primer nivell i el cost de l'entorn de l'estadi", ha assenyalat.







En aquesta línia, ha explicat que al Camp Nou es troba en mala situació i per tant, aquesta reforma en alguns aspectes seria urgent. "Hem trobat al Camp Nou en una situació precària, amb més de 900 patologies que requerien una solució. D'aquestes, 124 eren urgents, crítiques", va afirmar Reverter.





L'estadi blaugrana no ha estat reformat des de 1994, per això Joan Laporta vol reprendre el projecte Espai Barça i millorar tant el Camp Nou com els seus voltants. Per a això, demanarà ajuda al banc americà Goldman Sachs. Serà aquesta entitat l'encarregada de buscar el finançament per a un projecte el primer pressupost del qual era de 600 milions però que costarà finalment, al menys, el doble.