Fiscalia es posiciona favor d'aplicar el passaport Covid en discoteques de Catalunya

La Fiscalia Superior de Catalunya ha traslladat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que no s'oposa al fet que els magistrats autoritzin l'ús de l'passaport Covid per controlar l'accés als locals d'oci nocturn, tal com va sol·licitar la Generalitat.





En un escrit aquest dijous, recorda que el Tribunal Suprem (TS) ja ha avalat la introducció del passaport Covid al tractar-se d'una mesura "idònia, necessària i proporcionada", en el context de la pandèmia.









TSJC @EP





La fiscal considera que la introducció del passaport Covid proposada per la Generalitat no suposa una limitació de drets fonamentals, i destaca que ni és general ni "obliga tots els ciutadans".





En aquest sentit, afirma que és idònia i necessària i es dirigeix "exclusivament a aquells que volen accedir als locals que realitzen activitats en espais tancats".





La Generalitat va demanar autorització judicial per reclamar com a condició per accedir als locals d'oci nocturn que els clients presentin un certificat que acrediti que s'han vacunat, que s'han fet un test que ha donat negatiu en les últimes 48 o 72 hores --en funció del tipus de test-- o que s'han recuperat del Covid-19.





La fiscal considera que la Generalitat ha motivat degudament les mesures a la vista de l'informe tècnic aportat, que defensa la decisió d'estendre la mesura a tot Catalunya --i no només a territoris concrets-- i recalca que per ara la situació de la pandèmia és "bastant homogènia".





Aquest mateix informe recull que l'exhibició del passaport "no pot ser objecte de cap llistat" i que, per tant, s'elimina el requisit de comptar amb registres que s'establia en altres resolucions, segons explica la fiscal en el seu escrit.