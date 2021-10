"Objectiu: Espanya al món": Ignacio Buqueras reflecteix la vitalitat de l'associacionisme regional espanyol

El govern espanyol s'ha proposat promoure en el món la imatge d'Espanya com a potència de primer nivell. Però a aquesta lloable tasca s'uneixen moltes altres iniciatives d'entitats i ciutadans particulars que, en la mesura de les seves possibilitats, desenvolupen en l'àmbit de les seves competències específiques una funció anàloga des de fa molts anys. No estarà de més recordar referent a això a Dr. Ignacio Buqueras i Bach que ha portat a terme una tasca continuada, ambiciosa i amb acusada repercussió.









Aquest català establert des de fa anys a Madrid ha tingut una intensa projecció pública com a promotor d'una cosa tan necessari com la racionalització d'horaris, qüestió que ha constituït un dels seus principals esforços. Però paral·lelament ha estat un esforçat paladí de la defensa de la imatge d'Espanya i de l'idioma espanyol en la resta del món, camps en els quals encara queda tant per fer.







Acaba de publicar "Objectiu: Espanya en el món. Radiografia d'una realitat desaprofitada"(Edicions Alymar), llibre que constitueix una detallada descripció de la meritòria activitat que desenvolupen les cases regionals i entitats espanyoles escampades pels cinc continents, en les activitats la intervenció directa del Dr. Buqueras ha estat decisiva. Així el Cercle Català de Madrid, de què va ser president i que va ser el motor del I Congrés Mundial de centres i comunitats catalanes, les Cases Regionals i Provincials, la Federació Nacional també va presidir, amb el seu I Congrés Nacional, els primers Congressos Hispanoamericano de Cases regionals i Centres espanyols i Mundial de Cases regionals i Centres espanyols, activitat aquesta última de que la seva repercussió dóna acreditada fe la presència al seu clausura de el president Aznar i els missatges enviats de dotze mandataris internacionals, gairebé tots ells caps d'Estat.





En aquests temps asendereados l'exemple del Doctor Buqueras, autor a més d'una prolífica obra literària, entre la qual destaquen sengles biografies de Cambó i Josep Pla, constitueix una mostra fefaent de fins a quin punt des de Catalunya s'aposta i es treballa, conjuntament amb les altres comunitats autònomes del nostre país, amb eficàcia i tenacitat per enaltir el paper d'Espanya al món.