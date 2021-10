La Palma registra 16 terratrèmols durant la nit

@ep





La xarxa de vigilància volcànica de seguiment 24 hores de l'Institut Geogràfic Nacional (IGN) ha localitzat durant la nit un total de 16 sismes en l'entorn de l'erupció de volcà Cim Vell, cinc d'ells de magnituds superiors a 3 (mbLg).





La magnitud màxima registrada va ser de 3,5 (mbLg) corresponent al terratrèmol localitzat a el sud-oest del municipi de Vila de Mall a les 01.33 hores. La majoria dels terratrèmols es van localitzar entre 11-14 km de profunditat a la zona on va començar l'eixam.





En el dia d'ahir s'han localitzat més de mig centenar de sismes, el més gran de 3,7 mbLg, sentit amb intensitat de III EMS en nombrosos nuclis del Pas, Vila de Mall, Breña Baixa, Els Plans d'Aridane, Breña Alta , Santa Creu de la Palma, Tazacorte i Puntallana.





La situació s'ha mantingut estable durant les últimes hores. El volcà presenta comportaments constants, la lava discorre per una única bugada de forma fluida i el delta lávico continua el seu creixement en direcció nord-sud amb una superfície de gairebé 38 ha.





S'ha format un tub lávico que permet un contacte més fluid entre el centre emissor i la zona de dejecció, al mar, el que aconsegueix que l'ample de la bugada no augmenti i per tant no afecti més construccions. La superfície afectada per les colades és de gairebé 422 hectàrees.





Tot i que el nombre de sismes i la seva magnitud han disminuït en les últimes hores, encara es produeixen moviments sentits per la població i que podrien originar petits ensorraments de la bugada en zones de pendent.





D'altra banda, l'emissió de cendres volcàniques aconsegueix una altura de 3.000 metres i el vent la dirigeix cap al nord-est. A causa de la presència de cendres, diverses companyies han decidit cancel·lar les seves operacions a La Palma per avui, encara que l'aeroport roman operatiu i ho seguirà estant sempre que no es produeixi una precipitació de cendres que no pugui netejar-se.