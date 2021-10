El Govern central aprova aquest dijous els Pressupostos de 2022, amb l'alça fiscal per a les grans empreses

El Govern farà aquest dijous un Consell de Ministres extraordinari per aprovar el projecte de llei dels Pressupostos Generals de l'Estat per a 2022, després de l'acord assolit aquesta setmana entre els socis de l'Executiu, les segones comptes públics de Govern de coalició PSOE-Unides Podem.





Després de mesos d'intenses negociacions entre PSOE i Unides Podem, els socis de Govern van tancar dimarts l'acord per donar 'llum verda' als comptes públics de 2022 després de desbloquejar el pacte per imposar un tipus mínim efectiu en l'Impost de Societats de l'15 % per a grans empreses i per aprovar la primera Llei Estatal d'Habitatge.





Govern @ep





El passat mes de juliol, el Consell de Ministres va aprovar el límit de despesa no financer, conegut com a 'sostre de despesa', per al 2022 que es manté en els 196.142.000 d'euros, fet que suposa gairebé 45 milions més que la xifra registrada un any abans, incloent transferències extraordinàries a les comunitats autònomes i Seguretat Social i part dels fons europeus.





DÈFICIT DEL 5% I UN ALÇA DELS INGRESSOS FISCALS DEL 4,6%





Amb aquest sostre de despesa, el dèficit públic es reduirà fins al 5% del PIB, enfront del 8,4% previst per a aquest any, gràcies a una alça dels ingressos tributaris del 4,6% respecte a aquest exercici.





Excloent els fons europeus, el 'sostre de despesa' se situaria en 169.787.000 d'euros, un 0,7% més, de manera que la quantitat procedent dels 'Next Generation EU' puja a uns 26.355.000 d'euros, que serviran per "enfortir l'economia i fer-la més sòlida i sostenible".





Per això, una de les mesures que pretén incloure l'Executiu és la fixació d'un tipus mínim del 15% en l'Impost de Societats per a les grans empreses, en línia amb el consens internacional i les recomanacions de l'OCDE i la Comissió Europea. Tot això sense perjudici de la reforma fiscal que està analitzant un comitè d'experts, que haurà d'exposar les seves conclusions al febrer de 2022 perquè posteriorment seran estudiades pel Govern.





El proper any, el Govern també es planteja apujar el salari dels empleats públics un 2%, mentre que en el cas de les pensions s'incrementaran ja d'acord amb la inflació mitjana dels dotze mesos anteriors fins al novembre --promedi entre desembre de 2020 i novembre de 2021--, mentre que les mínimes pujaran més que la resta.





A més, els pressupostos també inclouran un bo jove per al lloguer d'habitatges de 250 euros mensuals destinat als que tinguin entre 18 i 35 anys. Aquest ajut durarà un màxim de dos anys, i es podran beneficiar d'ella aquells que percebin rendes de la feina i ingressos anuals inferiors a 23.725 euros.





Els comptes públics també incorporaran un altre bo jove dotat amb 400 euros perquè els joves espanyols que compleixin 18 anys el 2022 el destinin a la compra de llibres o a el consum de qualsevol tipus d'activitat artística o escènica, com el teatre, el cinema o la dansa.





De l'acord de pressupostos entre els socis de Govern ha quedat exclosa l'ampliació dels permisos de maternitat i paternitat fins als sis mesos, un dels reclams principals per a la formació 'estatge'.





"En una negociació tothom cedeix una mica i aquesta és una qüestió de la qual ens és difícil convèncer el PSOE", reconeixia la secretària general d'Unides Podem i ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra, en una entrevista a la RNE recollida per Europa Press.





ARRIBARAN A CONGRÉS DELS DIPUTATS LA SETMANA QUE





La ministra d'Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero, serà l'encarregada de detallar els comptes públics a l'acabar el Consell de Ministres extraordinari, per dur-les la propera setmana davant el Congrés dels Diputats. La idea de l'Executiu és que abans del 31 de desembre la Llei de Pressupostos estigui aprovada i, per tant, l'1 de gener entre en vigor.





Per a això, el ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños, ha assegurat que s'escoltarà a totes les formacions polítiques per intentar integrar el major nombre de grups parlamentaris possible. "La idea és que aprovem aquests Pressupostos per a la imprescindible recuperació justa que estem abordant des del Govern després de la pandèmia", va remarcar després d'anunciar l'acord.