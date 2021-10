Espanya se situa en el tercer lloc del rànquing dels països on més cànnabis es consumeix

@EP







El consum diari o quasi diari de cànnabis s'ha incrementat en la majoria de països de la UE, especialment a Espanya i Portugal, segons un estudi realitzat pel Departament de Recerca Interdisciplinària sobre Addiccions (ZIS) de Centre Mèdic Universitari d'Hamburg-Eppendorf ( UKE) (Alemanya), on s'assenyala que Espanya passa d'aquesta manera a ocupar el lloc tercer lloc del rànquing dels països que més cànnabis consumeixen.





L'estudi, de què es fa ressò Socidrogalcohol, ha estat publicat recentment a 'The Lancet Regional Health Europe'. En general, el consum de cànnabis sembla ser més comú en els països occidentals que en els orientals. Segons les dades recopilades entre 2013 i 2019, la prevalença d'ús del mes anterior va ser inferior a l'1% a Malta, Hongria i Turquia.





En tres països (Croàcia, Itàlia, Països Baixos), entre el 5 i el 6% dels adults informen d'haver consumit cànnabis el mes anterior. Mentre les taxes d'ús més elevades es van registrar a Espanya (9,1%) i França (6,4%).





En el període 2010-2019 el nombre d'usuaris que declaren haver consumit cànnabis en l'últim mes a la UE (Regne Unit, Noruega i Turquia) es va incrementar un 27%. Aquest canvi és més marcat en la franja d'edat de majors de 35 anys.





A França, els Països Baixos i Espanya, es van identificar augments pronunciats entre els adults de mitjana edat. Per contra, Alemanya informa augments en l'ús total que van ser impulsats principalment per adults més joves.





En aquest període també ha augmentat la demanda de tractament per trastorn per consum de cànnabis. No obstant això, la prevalença de trastorn per consum de cànnabis s'ha mantingut estable, tot i que les dades disponibles són menys precisos.





Des Socidrogalcohol recorden que el consum de cànnabis té repercussions en totes les franges d'edat, però especialment a partir dels 40 anys, quan es relacionen amb problemes cardiovasculars, respiratoris o cognitius. Així mateix, destaquen que "la potència del cànnabis és molt més gran ara que fa deu anys. La presència de THC s'ha triplicat en el cas de l'haixix i també per a la marihuana, encara que de forma menys marcada".





"Cal conèixer la prevalença de consum de cànnabis a Europa, així com l'aparició de trastorns per ús de cànnabis per poder adaptar millor el tractament i poder plantejar una legislació d'acord a les necessitats de la població que no deixi de protegir la salut pública dels ciutadans".





Aquest i altres temes seran tractats a Barcelona del 21 a el 23 d'octubre en el III Congrés Internacional i XLVIII Jornades Nacionals de Socidrogalcohol. El congrés comptarà amb la presència de tres professionals i autors de l'article citat, Jürgen Rehm, Carolin Kilian i Hugo López.