Àngel Prenda, un dels integrants de la Manada, admet la violació de Pamplona i demana perdó

@EP





José Ángel Prenda, un dels cinc membres del grup de WhatsApp La Manada condemnats pel Tribunal Suprem (TS) a 15 anys de presó per un delicte continuat de violació a una jove a Pamplona (Navarra), en les festes dels Sanfermines de 2016, ha remès des de la presó on compleix condemna una carta en la qual admet els fets en qüestió, mostra "penediment" pels mateixos i demana perdó a la víctima, amb la sol·licitud que l'Administració de Justícia traslladi aquest missatge a la dona i la seva família, segons ha avançat el Periódico i ha confirmat a Europa Press l'advocat del condemnat.



El 21 de juny de 2019 el Tribunal Suprem va revocar la sentència inicial del cas, emesa per l'Audiència de Navarra i confirmada pel Tribunal Superior de Justícia de Navarra (TSJN), i enfront d'aquesta condemna per abús sexual elevar les condemnes per als cinc acusats a 15 anys de presó per un delicte continuat de violació amb els agreujants específics de tracte vexatori i actuació conjunta de dues o més persones, admetent així parcialment els recursos de la Fiscalia, la víctima i les acusacions populars que van exercir l'Ajuntament de Pamplona i el Govern de Navarra.



Segons el Suprem, els condemnats "van buscar expressament la situació, sense que la víctima tingui cap coneixement, des del moment mateix en què van conèixer que la jove estava sola i que no trobava als seus amics"; i "la víctima va ser sempre" dirigida "pels membres de la Manada al" habitacle "on va tenir lloc la violació, on es va sentir tan "impressionada" que no va tenir "capacitat de reacció".



"JACTÀNCIA i PARENCERIA"



A més, el Suprem assenyalava la "jactància, ostentació i ostentació", amb "menyspreu" cap a la víctima, que van fer els acusats durant la violació, conclusió que els magistrats extreien de les fotografies i vídeos que van registrar, una "situació de triomf a la que els acusats volien donar projecció".



"Difícilment la manera en què els acusats van abandonar el portal, deixant a la víctima despullada i sola, i sostraient un d'ells el seu telèfon mòbil, són indicatius d'una gresca pactada amb ella, el que unit al fet que les relacions mantingudes, en paraules de la pròpia defensa, van ser d'enorme sordidesa i cruesa i refusa qualsevol tipus de dubte al respecte, ja que en el context que es descriu en els fets provats el silenci de la víctima només es pot interpretar com una negativa", indicava el Tribunal Suprem, a l'hora d'elevar la qualificació dels fets.



A LA PRESÓ



Aquest mateix any de 2019, quatre dels condemnats, en concret José Ángel Prenda, Jesús Escudero, Ángel Boza i Alfonso Jesús Cabezuelo, van ser traslladats des de la presó de Sevilla I, localitzada a Mairena de l'Alcor, fins a les presons que els van ser assignades per complir la seva condemna, --Puerto III en el cas de Prenda; Huelva en el cas d'Escudero; Albolote (Granada) en el cas de Boza i Topes (Salamanca) en el cas de Cabezuelo--.



Respecte a Antonio Manuel Guerrero Escudero, va ser mantingut a la presó Sevilla I, ja que el tribunal el va condemnar a més a dos anys addicionals de presó, un total de 17, com a responsable del delicte de robatori amb intimidació del telèfon mòbil de la jove víctima de l'agressió sexual de 2016.



CONDEMNA ADDICIONAL



Ja en 2020, el Tribunal Suprem resolia que "no pertoca" al recurs de cassació interposat per la defensa d'Antonio Manuel Guerrero Escudero i Alfonso Jesús Cabezuelo, el primer ex guàrdia civil i el segon exmilitar; contra la sentència paral·lela del Tribunal Superior de Justícia de Navarra (TSJN) que confirma la condemna addicional a tres anys i tres mesos de presó i 5.670 euros de multa imposada a tots dos per la Secció Segona de l'Audiència de Navarra, per un delicte contra la intimitat pels vídeos i fotografies que van prendre de la violació grupal objecte de la seva condemna inicial.



José Ángel Prenda, a més, és un dels quatre membres d'aquest grup de WhatsApp condemnats el 2020 pel Jutjat Penal número 1 de Còrdova, per abusar sexualment al maig de 2016 d'una jove a la localitat de Pozoblanco i gravar els fets amb un telèfon mòbil propietat d'un d'ells.



En concret, aquest encartat va ser condemnat a quatre anys i sis mesos de presó al considerar provat el tribunal que va ser qui va difondre les imatges gravades a través de dos grups de WhatsApp dels que formaven part tant dels investigats, com terceres persones alienes als fets enjudiciats.