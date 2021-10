Aquestes són les ajudes del Govern de l'Estat per impulsar la rehabilitació d'edificis

El Consell de Ministres va aprovar aquest dijous 5 d'octubre el Reial decret llei 19/2021, mitjançant el qual s'adopten mesures urgents amb l'objectiu d'impulsar l'activitat de rehabilitació edificatòria en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.





Aquest nou decret llei canvia la Llei de Propietat Horitzontal 49/1960, de 21 de juliol, i també la modificació de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana. A més, recull algunes propostes que han fet els Administradors de Finques col·legiats mitjançant el seu Consell General de Col·legis d'Administradors de Finques (CGCAFE).





@EP





REFORMA DE LA LLEI DE PROPIETAT HORITZONTAL







Entre les mesures que es van a adoptar, cal ressaltar que per dur a terme obres de rehabilitació per millorar l'eficiència energètica d'un edifici o per a implantar fonts d'energia renovable, bastarà el vot de la majoria simple dels propietaris. A més, serà suficient el mateix nombre de vots per demanar ajudes i sistemes de finançament per a realitzar les obres.





El president del CGCAFE, Salvador Díez, assenyala: "Els Administradors de Finques col·legiats estem compromesos amb l'impuls de la rehabilitació del parc d'habitatges que és totalment necessari en el nostre país. Així mateix, vam seguir treballant perquè s'aprovi una nova Llei de Propietat Horitzontal que resolgui els problemes actuals i de futur de les comunitats de propietaris, i tot i que considerem que aquesta mesura afavoreix els acords en matèria d'eficiència energètica, és necessària una norma adequada al Segle XXI que simplifiqui el règim d'adopció d'acords i contribueixi a millorar la convivència entre els veïns/es".





QUÈ DEDUCCIONS EN L'IRPF RECULL LA NORMA?



Els Administradors de Finques col·legiats han opinat sempre que era necessari establir unes deduccions fiscals per incentivar les obres de rehabilitació. Per això consideren positiu que el nou Decret reculli algunes de les seves peticions i estableixi ara tres tipus de deduccions en l'IRPF i en l'Impost de Societats. Les deduccions de l'IRPF serien del 20% del pagat per les obres la primera, del 40% la segona i del 60% la tercera.





Els Administradors de Finques pensen que aquestes deduccions seran molt positives i ajudaran que les comunitats de propietaris prenguin la decisió d'aprovar obres de rehabilitació energètica.



D'altra banda, estan satisfets amb què el Reial Decret hagi recollit una altra petició que porten temps fent: que les ajudes que es donen a les comunitats de propietaris no siguin considerades com a renda a efectes impositius. Amb aquesta nova norma, es deixarà de tributar per certes ajudes, entre elles la d'eficiència energètica.





Salvador Díez afirma que els Administradors de Finques han aconseguit que s'acceptin moltes propostes, però creu que "la solució passa per aprovar una nova Llei de Propietat Horitzontal que doni resposta al que demanden els ciutadans que viuen en comunitat, perquè reformes parcials de la norma segueixen generant inseguretat jurídica a les comunitats de propietaris i no resolen els problemes del dia a dia de la seva gestió".