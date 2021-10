La ministra d'Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero, ha anunciat aquest dijous que les pensions mínimes i no contributives pujaran un 3% el 2022.





La resta de pensions es revaloritzaran en funció de la inflació mitjana dels dotze mesos anteriors que es registri al novembre d'aquest any, tal com recull la reforma de pensions que actualment es tramita al Congrés, de manera que els PGE no recullen la xifra en què pujaran el 2022.





María Jesús Montero @ep





En la roda de premsa posterior a Consell de Ministres extraordinari que ha aprovat el projecte de llei de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per a 2022, Montero ha explicat que la partida de pensions comptarà l'any que amb un muntant de 171.165.000 d'euros, un 4,8% més en termes agregats respecte a 2020.





La ministra ha assenyalat que la revalorització de les pensions es deslliga a partir d'ara dels Pressupostos perquè evolucionin segons el cost de vida, segons la reforma de les pensions acordada entre el Govern i els agents socials, que segueix les recomanacions del Pacte de Toledo.





Montero ha assenyalat que es transferiran 4.400 milions d'euros addicionals per les despeses impropis que assumeix la Seguretat Social i ha anunciat a més que e l Indicador Públic de Rendes amb Efectes Múltiples (Iprem), emprat com a referència per a beques i altres ajuts, pujarà el 2022 un 2,5%.