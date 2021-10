Daniel Arasa reflexiona sobre "el sentit de la vida" en l'assaig 'Déu no demana el currículum'

@EP





El periodista Daniel Arasa reflexiona sobre "el sentit de la vida i altres temes profunds de la vida humana" en el seu assaig 'Déu no demana el currículum. Testimonis i reflexions espirituals d'un periodista '(Idees i Llibres Edicions).





En declaracions a Europa Press, ha explicat que recull anotacions, vivències i pensaments dels últims 10 anys sobre temes com el dolor, l'Església, l'espiritualitat i la fe, que formen part "de la vida quotidiana, ordinària i continuada".





El llibre posa l'accent en la recerca de la felicitat, i Arasa ha defensat que per aconseguir-la, lluny de centrar-se en un mateix, "tota persona ha de ficar-se en embolics: esforçar-se, preocupar-se i fer coses pels altres".





L'autor (Barcelona, 1944) ha explicat que el text conté molt autoanàlisi i autocrítica, perquè considera que durant molts anys ha estat "dia i nit buscant notícies, cosa que pot fer que un caigui a la sendera de l'obsessió pel treball" i deixi de dedicar temps a família i amics.





El llibre, amb visió espiritual i "narració periodística", uneix més de 50 episodis amb observacions que es poden llegir de manera independent, i Arasa ha advertit al lector: "Qui el llegeixi, que ho faci amb la ment oberta".





Preguntat pel seu pronòstic sobre el futur de l'periodisme, ha augurat que "gran part dels mitjans desapareixeran" per la baixada de la premsa en paper i per l'auge de les xarxes socials com a fonts d'informació.







Davant d'aquest escenari, ha lamentat l'intrusisme que veu en el periodisme i el baix consum de la premsa tradicional per part dels joves: "A Internet, qualsevol persona és comunicador i les xarxes estan substituint als diaris".





No obstant això, ha reivindicat que el periodisme "seriós, el que contrasta i investiga, és més necessari que mai", i ha pronosticat un horitzó positiu per als professionals de la comunicació que sí que treballen sota aquests principis.