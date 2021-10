Finlàndia també paralitza la vacuna de Moderna per a homes menors de 30 anys

Vacuna Moderna @ep





Les autoritats sanitàries de Finlàndia han recomanat que no s'utilitzi la vacuna desenvolupada per Moderna contra la COVID-19 en homes menors de 30 anys, pel temor als efectes secundaris que pugui generar, en particular problemes cardíacs.





El director de l'Institut de Salut i Benestar, Mika Salminen, ha confirmat en roda de premsa el canvi de protocols i ha recomanat que per a homes joves s'utilitzi la vacuna de Pfizer, també com a segona dosi en el cas dels que ja han rebut una primera injecció de Moderna, informa l'agència Bloomberg.





Finlàndia, que segueix d'aquesta manera els passos d'altres països nòrdics, ha aixecat ja nombroses restriccions per combatre la pandèmia, si bé els contagis no estan continguts de el tot. La primera ministra, Sanna Marin, ha descartat que s'haguessin aixecat mesures "massa aviat".





Després de les crítiques sorgides, algunes fins i tot des de dins de el Govern de coalició, Marin ha insistit que el país avança d'acord a el ritme previst i espera poder seguir suavitzant restriccions una vegada que la cobertura d'immunització superi el 80 per cent de la societat, en principi aquest mes, segons la cadena Yle.