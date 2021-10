TMB inaugura a la estació de Diagonal una exposició dedicada a les seves dones enginyeres

@TMB





Des d'aquest dijous 7 d’octubre, l’exposició DonesTech per a noves destinacions llueix a l’estació de Diagonal, al passadís de connexió entre la línia 5 i els Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). La Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech (UPC), que enguany commemora el 50è aniversari de la seva creació, en col·laboració amb Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) proposen un recorregut pel talent femení dels equips de treball de la companyia de transport públic que es completa amb un grup d’estudiants de la UPC que ja han iniciat el seu camí professional.





La mostra presenta l’experiència vital d’un grup de dones que estan construint el present a TMB i a les estudiants UPC que estan preparant-se per al futur. Totes elles són models per a que altres dones s’animin a construir el progrés des de les branques d’estudis com l’enginyeria, l’arquitectura, la tecnologia, les matemàtiques i la ciència.





L’exposició està formada per una desena de fotografies que mostren nou dones que desenvolupen la seva carrera professional a TMB, i que han cursat els seus estudis tècnics també a la UPC. La intervenció vol visibilitzar i promoure la presència femenina als graus d’estudis tècnics, a dia d’avui encara molt masculinitzats i la importància del vincle empresa-universitat.





L’exposició DonesTech per a noves destinacions pretén ser un mirall, una inspiració per a les noves generacions de dones que vulguin projectar el seu futur professional des de disciplines tècniques a àmbits professionals, on malauradament tenen poca representació, tot promovent la igualtat i la diversitat. Les estudiants de la UPC representen l’ambició de continuar treballant per una tecnologia diferent, una mobilitat al servei de les persones, més sostenible i segura, en la qual la integració de la perspectiva de gènere sigui la norma.





Les dones treballadores de TMB que surten a l’exposició són Lídia Garcia, de Projectes d’Infraestructura de Metro, arquitecta tècnica; Mònica Vicens, de Xarxes i Infraestructures de Telecomunicacions, enginyera superior de telecomunicacions; Esther Gil, d’Operacions de Metro, enginyera tècnica, especialitat mecànica i enginyeria industrial; Judit Reviejo, d’Operacions de Bus, màster en Planificació i Direcció de Mobilitat; Sílvia Roig-serra Bricall, de l’Àrea Tècnica de Metro, enginyera industrial superior, especialitat en medi ambient; Mireia Peira, de Sistemes Tecnològics d’Operacions Bus, enginyera superior de telecomunicacions; Ana Liz, de Projectes Estratègics Xarxa Metro, enginyera de camins, canals i ports; Haidé Rius, de Gestió i Control Corporatiu, enginyera tècnica d’obres públiques, especialitat en construccions civils, i enginyera superior de camins, canals i ports, màster en logística, transport i mobilitat; i Margarida López, d’Innovació i Tecnologia, enginyera superior de telecomunicacions.





Les estudiants de la UPC que són presents en la mostra són Patricia Ricci, de l’Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (ESPEVG); Paloma Sánchez, de l’Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM); Tania Guillot, de l’Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC); Lucía Mendoza, de l’Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV); Ariadna Moreno, de la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME), i Eva María Urbano, de l’Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT).