El 41,5% dels habitatges a Espanya no són adequades per al teletreball

El 41,5% dels habitatges a Espanya no són adequats per al teletreball perquè no disposen d'una habitació no utilitzada com a dormitori que pugui habilitar-se com a despatx o oficina, segons un estudi de Randstad Research difós aquest dijous.



Extremadura (69,9%), Castella i Lleó (65,6%) i Galícia (64,6%) són les comunitats que compten amb una major oferta d'habitatges adequades per teletreballar. Les segueixen Astúries (63,8%), Cantàbria (63%), Catalunya (62,7%), Castella-la Manxa (62,2%), Comunitat Valenciana (61,8%), Aragó (61,6% ), Navarra (60,5%) i La Rioja (58,2%).



Segons aquest estudi, els percentatges més baixos d'habitatges adequats per al teletreball, a causa del major impacte en el mercat immobiliari de l'alta demanda de sòl residencial o turístic, es donen a les Canàries (49,2%); Madrid, Balears i Múrcia (totes amb un 53,3%), i Andalusia (55%).



Randstad ressalta que la disponibilitat d'espai en un habitatge resulta clau perquè sigui adequada o es pugui adaptar per al teletreball, i aquesta disponibilitat d'espai depèn en gran mesura del preu del metre quadrat.



Així, sosté, l'adopció del teletreball crea incentius per al desplaçament de part de la població a zones menys densament poblades, impulsant un procés de transformació a nivell urbà i regional.



L'estudi de Randstad Research preveu que el teletreball continuarà creixent més enllà de la pandèmia, permetent que el 30,6% dels ocupats espanyols puguin treballar d'aquesta manera en els propers anys.



No obstant això, adverteix d'una sèrie d'esculls a què s'enfronta aquesta modalitat laboral, entre ells la delimitació del temps del teletreball.



"El teletreball és una manera molt apreciada pels treballadors per millorar la conciliació de la seva vida familiar i laboral, tot i que es pot arribar a empitjorar-la, ja que es corre el risc que el temps de treball i el personal acabin barrejant-se", adverteix l'informe.



CAL POSAR BARRERES ENTRE EL TELETREBALL I EL TEMPS PERSONAL



En aquest sentit, Randstad advoca per impulsar mesures que aconsegueixin establir barreres entre el temps de treball i el temps personal, entre elles nous hàbits d'organització per als empleats, una cultura corporativa que respecti el temps personal i l'adaptació dels habitatges.



La companyia de recursos humans també ressalta que les capacitats tecnològiques dels professionals que poden optar al teletreball resulten crucials perquè puguin fer la seva tasca en remot. Per això, recomana reforçar les competències digitals i oferir formació en línia amb les demandes del mercat de treball.



Segons Randstad, les dades del teletreball mostren que es tracta d'un fenomen massiu però concentrat en treballadors amb determinat perfil: nivell educatiu alt i en sectors d'activitat i ocupacions concrets (finances, assegurances, activitats professionals, científiques i tècniques o d'informació i comunicacions ).



Per contra, en sectors com l'hostaleria el teletreball va ser molt poc habitual, amb valors d'ocupats que van treballar des del seu domicili ocasionalment o més de la meitat dels dies inferiors al 10%.



Pel que fa al nivell educatiu, gairebé quatre de cada cinc persones (79,5%) que van teletreballar ocasionalment o més de la meitat dels dies a Espanya en el primer trimestre del 2021 tenien educació superior.



Pel que fa a quin percentatge de la jornada hauria de ser presencial i quin percentatge a distància, Randstad advoca per un grau de teletreball que s'adapti a la composició de tasques dels distintios llocs de treball.



Així mateix, considera necessari establir mecanismes flexibles que permetin al treballador cert marge de decisió sobre el grau de teletreball per tal d'afavorir el seu benestar i el seu màxim rendiment.



ESTALVIS A DESPLAÇAMENTS I CANVIS EN LES CIUTATS



Segons Randstad, el teletreball suposaria de mitjana un estalvi de més de 100 quilòmetres i cinc hores i mitja a la setmana en desplaçaments, l'equivalent al 13,8% de la jornada laboral estàndard (40 hores).



"Aquesta situació provocaria un evident estalvi de recursos per als ciutadans, especialment els destinats a combustible, i que poden dedicar a altres despeses, l'estalvi o la inversió", apunta Randstad, que destaca a més els beneficis que això tindria per a la protecció del medi ambient, el clima i la salut.



Segons l'informe, les mides dels habitatges actuals i la seva adequació per al teletreball podrien portar a moltes persones que treballen en remot a mudar-se a habitatges més grans, el que resulta més assequible a mesura que augmenta la distància dels principals centres urbans.