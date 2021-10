Un regidor de PSC atraca un taxi amb una pistola i el partit suspèn la seva militància

El PSC ha suspès de militància i ha proposat l'expulsió del seu regidor de Cànoves i Salamús (Barcelona) Eduardo Beltran, després que va ser detingut aquest dilluns a la capital catalana després de presumptament robar a altres persones amb les que estava realitzant un intercanvi, utilitzant una arma de foc.





En un comunicat aquest dijous, el PSC ha explicat que el regidor ha quedat suspès de militància i que ha traslladat un expedient d'expulsió a la Comissió de Garanties de el partit.





Fonts municipals han detallat que els fets van tenir lloc el migdia de dilluns, quan el detingut va quedar en els voltants del Moll de Gregal de Barcelona per realitzar un intercanvi, i ell va treure una arma de foc i va robar l'efectiu a la resta.





Després, va utilitzar l'arma per atracar un taxita i pujar al seu vehicle, però va comprovar que no podia sortir de l'àrea portuària amb el vehicle, després del que va continuar la seva fugida a peu, i finalment va ser detingut per agents de la Guàrdia Urbana, segons les mateixes fonts.





LLIBERTAT PROVISIONAL





El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informat aquest dijous que la magistrada del Jutjat de Guàrdia de Barcelona ha acordat la seva llibertat provisional, amb l'obligació de compareixences al jutjat.





A més, ha acordat la retirada del passaport i la prohibició de sortir del territori, com a mesures cautelars, ha afegit el TSJC en un comunicat aquest mateix dijous.





Eduard Beltran, que ja era conegut per la policia per haver efectuat estafes per Rip Deal i fer-se passar per agent de la Guàrdia Civil.