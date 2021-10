Abdulrazak Gurnah, Premi Nobel de Literatura

@ep





L'escriptor Abdulrazak Gurnah, nascut a Tanzània i resident al Regne Unit, ha estat guardonat aquest dijous 7 d'octubre amb el Premi Nobel de Literatura 2020, segons ha anunciat l'Acadèmia sueca. El jurat ha concedit aquest premi per la seva "interès en els efectes del colonialisme i el destí dels refugiats i la seva relació amb cultures i continents".





L'escriptor tanzà compta amb tres obres traduïdes al castellà i publicades a Espanya: 'Paradís' i 'Precari silenci' (El Aleph) i 'A la riba' (Poliedre edicions).





El portaveu de l'Acadèmia sueca ha detallat després de l'anunci que la conversa amb Gurnah després de la concessió ha estat "llarga i molt positiva". A més, preguntat al respecte de si l'actual crisi migratòria europea ha estat determinant per a l'elecció, ho ha descartat.





"El nostre treball a l'Acadèmia és buscar i necessitem temps per triar les obres. No crec que l'actual situació a Europa hagi tingut un impacte immediat en l'elecció, perquè el fenomen de la migració porta molts anys i nosaltres també hem seguit el treball de Gurnah des de fa molts anys. el que sí és veritat és que pot fer-lo més interessant per als lectors ", ha reconegut en declaracions recollides per Europa Press el portaveu suec.





Gurnah va néixer el 1948 i va créixer a l'illa de Zanzíbar en l'Oceà Índic, però va arribar a Anglaterra com a refugiat a finals de la dècada de 1960. Després de l'alliberament pacífic de el domini colonial britànic al desembre de 1963, Zanzíbar va passar per una revolució que , sota el règim de el president Abeid Karume, va conduir a l'opressió i persecució de ciutadans d'origen àrab.





Gurnah pertanyia a el grup ètnic perseguit i després d'acabar l'escola es va veure obligat a deixar la seva família i fugir de país, en aquells dies la recentment formada República de Tanzània. Tenia divuit anys. No va ser fins a 1984 que va poder tornar a Zanzíbar, el que li va permetre veure el seu pare poc abans de la seva mort.





Gurnah ha estat, fins a la seva recent jubilació, professor de literatura anglesa i postcolonial a la Universitat de Kent a Canterbury, centrant-se principalment en escriptors com Wole Soyinka, Ngugi wa Thiong'o i Salman Rushdie.





Gurnah ha publicat deu novel·les i diversos contes. El tema de la pertorbació del refugiat recorre tot el seu treball. Va començar a escriure als 21 anys a l'exili en anglès i, encara que el suahili era el seu primer idioma, l'anglès es va convertir en la seva eina literària.





L'autor ja ha explicat que a Zanzíbar el seu accés a la literatura en suahili era pràcticament nul i que els seus primers escrits no podien comptar estrictament com a literatura. La poesia àrab i persa, especialment 'Les mil i una nits', van ser una font primerenca i significativa per a ell, a l'igual que les sures de l'Alcorà.





Però la tradició de l'idioma anglès, des de Shakespeare fins VS Naipaul, marcaria especialment la seva obra. "Dit això, cal destacar que conscientment trenca amb el convencional, donant una volta a la perspectiva colonial per ressaltar la de les poblacions indígenes", ha assenyalat l'Acadèmia.





TRACTA D'ESCLAUS





Així, la seva novel·la 'Desertion' (2005) parla d'una història d'amor que xoca amb el que s'ha anomenat "el romanç imperial", on un heroi convencionalment europeu torna a casa d'escapades romàntiques a l'estranger i sol acabar amb un tràgic final. En Gurnah, la història continua en sòl africà i mai acaba.





"En tot el seu treball, Gurnah s'ha esforçat per evitar l'omnipresent nostàlgia per una Àfrica precolonial. El seu propi origen és una illa culturalment diversificada en l'Oceà Índic, amb una història de tràfic d'esclaus i diverses formes d'opressió sota una sèrie de potències colonials --portuguesa, índia, àrab, alemanya i britànica-- i amb connexions comercials amb tothom ", ha afegit.





En l'univers literari de Gurnah, tot canvia constantment: records, noms, identitats. "Una exploració interminable impulsada per la passió intel·lectual està present en tots els seus llibres, i és igual d'important ara a 'Afterlives' (2020) com quan va començar a escriure quan era un refugiat de 21 anys", ha afegit.





114 PREMIS NOBEL, 16 DONES





Fins a la data, s'han lliurat 114 premis Nobel en aquesta categoria i onze d'ells han anat a parar a mans d'escriptors en llengua espanyola. D'aquesta més de centenar de premis, únicament 16 han estat per a dones. Ruyard Kipling és el guanyador més jove d'aquest premi (41 anys) i Doris Lessing la major (88 anys).





Entre els recents guanyadors de el Premi Nobel de Literatura es troben Louise Glück (2020, Estats Units), Olga Tokarczuk i Peter Handke (edició conjunta, després de no concedir-se en 2018), Kazuo Ishiguro (2017, Regne Unit), Bob Dylan (2016, Estats Units), Svetlana Aleksiévich (2015, Bielorússia), Patrick Modiano (2014, França), Alice Munro (2013, Canadà), Mo Yan (2012, Xina), Tomas Transtrmer (2011, Suècia) o Mario Vargas Llosa (2010, Perú).