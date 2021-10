Foment del Treball demana al Govern central explorar la vacunació obligatòria dels treballadors

@EP





Foment del Treball ha demanat al Govern central, a través de la CEOE, explorar la vacunació obligatòria en els centres de treball després del progressiu "retorn a la presencialitat dels treballadors en els centres de treball i la clara evidència sobre la seguretat i efectivitat de les vacunes", segons un comunicat d'aquest dijous de la patronal.





"Es tracta de fer prevaler l'interès general i la seguretat sanitària" perquè hi ha prou disposicions legals que podrien fonamentar una decisió per part del Govern central, ha afegit Foment del Treball.





Les dades dels resultats de la campanya de vacunació massiva --la mortalitat a les residències de gent gran espanyoles ha baixat un 97% des de la introducció de les vacunas-- "avalen decisions de polítiques públiques que puguin contenir les devastadores conseqüències de la pandèmia des del punt de vista social i econòmic".





Experts jurídics, adverteixen que tot i que "per ara, no existeix la norma en el nostre ordenament jurídic que ho permeti explícitament, no hi hauria cap dificultat" que excepcionalment, l'interès general relatiu a la salut pública prevalgués sobre el particular, segons el comunicat.





En aquest sentit, ha recordat que empreses com restaurants, cinemes, organitzadors d'esdeveniments multitudinaris, línies aèries o hotels també poden contribuir a la immunització general "exigint proves d'inoculació als que vulguin utilitzar els seus serveis, intentant alhora generar confiança i seguretat a seus clients ".