BNEW2021: Manuel Cermerón: "Intentar regular-ho tot porta a la paràlisi i al el bloqueig"

Acte del BNEW al Movistar Center / @CatalunyaPress





Com sortir de la crisi sistèmica provocada per la pandèmia de forma sostenible? és el debat que aquest dijous ha tingut lloc al Movistar Center dins dels actes del BNEW 2021. En la mateixa ha participat el CEO d'Agbar, Manuel Cermerón, la Country President de Scheneider a Llatinoamèrica, Paula Altavilla i Alicia García Chief Economist Àsia Pacific de Natixis.





Manuel Cermerón ha afirmat que "intentar regular-ho tot porta a la paràlisi i al el bloqueig" en l'acte de BNEW "Nou Model Econòmic: una indústria amb principis ecològics", que ha tingut lloc aquest dijous al Movistar Center, després de ser preguntat sobre si els Estats haurien de legislar per obligar les empreses a ser més sostenibles.





MANUEL CERMERÓN: "ELS GOVERNS ESTAN ANANT PER DARRERE DE LES EMPRESES EN ECONOMIA CIRCULAR"





Manuel Cermerón al debat / @Catalunyapress







El Conseller Delegat d'Agbar, Manuel Cermerón, ha afirmat que "intentar regular-ho tot porta a la paràlisi i al el bloqueig".







"Per al grup Agbar" en paraules de Cermerón " l'economia circular és una gran oportunitat que desenvolupem des de fa moltíssim temps ". No obstant això, el CEO d'Agbar creu que els governs estan anant per darrere de les empreses en aquest àmbit, de manera que no aposta per una major intervenció estatal.







Un exemple del que s'ha exposat són les "sandbox", que són espais allunyats de l'entorn de producció on les empreses proven noves tecnologies. "Busquem espais on superar la legislació actual per provar tecnologies de el futur" ha assegurat el Cermerón, deixant clar que "una major intervenció estatal només alentiria els processos que està aplicant l'empresa per augmentar la seva sostenibilitat".





Pel que fa al producte principal amb què treballa Agbar, l'aigua, el CEO de la companyia ha assegurat que "mereix una segona vida. Apliquem molta tecnologia i coneixement no només per potabilitzar l'aigua, sinó que una vegada que l'hem consumit apliquem tecnologia i tornem en perfectes condicions al mig ", afirma.





PAULA ALTAVILLA: "L'ENERGIA ÉS RESPONSABLE DEL 80% DE LES EMISSIONS DE CO2"





Paula Altavilla / @ BNEW21







En la conferència també ha participat Paula Altavilla, Country President per a Argentina, Paraguai i Uruguai / SCHNEIDER ARGENTINA SA, l'empresa més sostenible de el món en 2021 segons l'índex elaborat per C orporate Knights. L'empresària en la seva intervenció ha afirmat: "Fem servir l'energia i els recursos per a millorar la vida de tots",





Altavilla ha parlat de la sostenibilitat com una de les principals fites que persegueix Schneider Electric: "Estem compromesos amb la reducció d'emissions és un dels nostres objectius centrals", ha assegurat.





Schneider Electric aposta per l'economia circular sent conscient del que representa el seu sector: "L'energia és responsable de el 80% d'emissions de CO2", ha lamentat, amb una clara intenció de donar-li la volta a aquesta xifra.







A més, la consellera delegada va explicar en la seva intervenció que "l'interès del consumidor per la sostenibilitat és creixent, especialment entre les noves generacions", entenent que la nova economia s'hauria d'adaptar a les necessitats dels clients, molt més conscienciats per la lluita contra el canvi climàtic.





ALICIA GARCÍA HERRERO: "XINA CONTINUA PRODUINT EL 70% DE LA SEVA ENERGIA AMB CARBÓ, I SI LA XINA NO ÉS SOSTENIBLE NO CONSEGUIREM RES"





Alicia García / @ BNEW21





Alicia García Herrero, economista associada a Reial Institut Elcano, també ha participat en aquest debat BNEW per recordar que "la Xina segueix produint el 70% de la seva energia a força de carbó" i que és responsable del "28% de les emissions mundials" . Per tant, rotundament ha afirmat que "si la Xina no és sostenible, no aconseguirem res".







Per a la economista, el gegant asiàtic "ha despertat" respecte a l'economia sostenible, i s'ha convertit, per exemple, en un dels majors productors de panells solars del món. No obstant això, segueix "produint la majoria d'energia a força de carbó".





Aquesta contradicció es deu al fet que "hi ha costos socioeconòmics" que el país ha de pagar per transformar la seva economia, ha afirmat la economista. Recorda que aquest pas Europa ja el va donar "fa molt temps", de manera que es planteja un "problema ètic i gairebé moral". "Nosaltres vam tenir temps, i ells no".