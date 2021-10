Txarango anuncia la seva separació definitiva

La banda catalana Txarango ha anunciat aquest dijous la seva separació definitiva sense poder realitzar la sèrie de concerts que havia anunciat i que van ser ajornats per la pandèmia, i ha agraït als seus seguidors: "Gràcies de tot cor a totes les ànimes boniques que heu format part d'aquest camí ".





Txarango @ep





En un comunicat a les seves xarxes, la banda ha explicat que fa un temps van anunciar la seva separació amb un últim disc i una última gira, però que després de gravar l'àlbum va arribar la pandèmia del coronavirus "portant amb ella una situació nova per a tothom, que va obligar a desmuntar i cancel·lar la gira ".





"Durant aquest temps ens hauria encantat poder fer alguns concerts de comiat on celebrar en directe les cançons, igual que ho hem fet tantes vegades al llarg d'aquests anys, i acomiadar aquest viatge amb una gran festa, però la situació ho ha fet impossible ", ha afegit el grup.





"Tot viatge té un principi i un final i ara ha arribat el nostre. Avui, amb l'alegria de qui sap que ha pogut viure una aventura extraordinària, us comuniquem que el deixem aquí. El tanquem amb un somriure al cor. Un somriure gegant ", ha ressaltat.





COMIAT "PENDENT" ALS ESCENARIS





La banda ha dit que ha estat un "viatge llarg, ple de reptes i aprenentatges, intens com la vida que es viu al màxim" i que per als seus integrants el grup ha ocupat la seva vida durant més d'una dècada, però que ara els toca deixar espai per viure altres coses.





"Sabem que ens ha quedat pendent un comiat als escenaris, potser un dia el camí i les condicions ens deixin fer-ho", ha subratllat la banda en el comunicat.





CANCEL·LACIÓ DEL CLOWNIA





En paral·lel, el festival Clownia ha cancel·lat la seva setena edició, després de dos anys d'ajornar-i davant la difícil perspectiva que segueix vivint el món cultural a causa de la pandèmia, i retornarà l'import de les entrades.





La direcció de l'esdeveniment ha assegurat en un tuit que és una decisió molt difícil davant les 5.000 entrades venudes, a la qual se suma la concreció de l'aturada de Txarango, únic artista confirmat en el cartell.