El Govern central aprova els Pressupostos de 2022, que destinaran 6 de cada 10 euros a despesa social

El Govern central ha aprovat aquest dimarts l'avantprojecte de llei de pressupostos generals de l'Estat (PGE) del 2022, els més expansius de la democràcia espanyola, que destinaran 6 de cada 10 euros a despesa social, posant el focus en els joves.





En la roda de premsa posterior a Consell de Ministres, la ministra d'Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero, ha destacat que l'objectiu d'aquests pressupostos és abordar una recuperació justa, impulsant un model més productiu i sostenible i garantint que la millora econòmica arribi a el conjunt de la societat.





Montero ha recordat que el límit de despesa no financer, conegut com a 'sostre de despesa', del Pressupost de l'Estat per a 2022, es manté en els 196.142.000 d'euros, en la línia amb la xifra registrada un any abans, incloent transferències extraordinàries a les comunitats autònomes i Seguretat Social i part dels fons europeus. En concret, s'inclouran un total de 27.633.000 corresponents als fons europeus.





Per al proper any, el Govern ha establert una taxa de referència de dèficit del 5%, tenint en compte que actualment estan suspeses les regles fiscals. Quant al deute, la ministra ha explicat que en 2022 seguirà el camí descendent iniciada després de la pandèmia gràcies a el creixement econòmic i la reducció de el dèficit públic. En concret, se situarà al 115,1% del PIB, gairebé cinc punts per sota de la previsió per a 2021.





Govern @ep





Amb aquests comptes, els funcionaris veuran créixer la seva retribució un 2%, mentre que les pensions mínimes i no contributives pujaran un 3% el 2022, a l'igual que l'Ingrés Mínim Vital (IMV). La resta de pensions es revaloritzaran en funció de la inflació mitjana dels dotze mesos anteriors que es registri al novembre d'aquest any, tal com recull la reforma de pensions que actualment es tramita al Congrés, de manera que els PGE no recullen encara la xifra en què pujaran el 2022, que s'incorporarà durant la tramitació parlamentària.





Montero estima que els comptes públics podrien arribar a al Congrés dels Diputats el proper dimecres, 13 d'octubre. Aquest dia, el Govern presentarà el 'llibre groc', en què s'exposen les principals xifres de l Pressupostos per 2022, acompanyat de l'informe obligat de gènere, d'informe de com avancen els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l'informe d'infància , adolescència i família, a més d'una separata sobre joventut.





AUGMENT DEL 8,1% DE LA RECAPTACIÓ





L'avantprojecte de pressupostos preveu uns ingressos tributaris de 232.352.000 d'euros el proper any, fet que suposa un augment recaptació del 8,1% respecte a la previsió de tancament de 2021, any en què els ingressos fiscals creixeran més d'un 10% .





L'increment per 2022 respon a el creixement de la recaptació en totes les figures fiscals. En concret, per a l'IRPF es preveu una alça del 6,7%, fins als 100.132.000; per a Societats es contempla una pujada de recaptació del 11,8%, fins a 24.477.000 i per al lVA del 9,5%, fins als 75.651.000.





De la seva banda, més de 40.000 milions es destinaran a inversions i transferències de capital. "Es tracta de la major inversió de la història", ha destacat la ministra. Dins el repartiment dels més de 27.000 milions corresponents als fons europeus, gairebé nou de cada deu euros de el Pla de Recuperació es destinaran a inversió.





Entre algunes de les partides incloses en els pressupostos i avançades per la titular d'Hisenda destaca el vehicle elèctric, amb 445 milions; incrementar l'oferta d'habitatge de lloguer a preu assequible, amb 500 milions, o el desenvolupament d'energies renovables innovadores, amb 435 milions.





A més, es planteja el foment de l'ocupació jove (255 milions); l'impuls de la competitivitat i sostenibilitat industrial (2.784,5 milions); accions de digitalització de les pimes (1.626.000) transformació de el model turístic cap a la sostenibilitat (766.700.000); el desplegament del 5G (600 milions); les noves infraestructures ferroviàries en els corredors (635 milions) i més recursos a l'activitat investigadora (521.500.000).





LA JOVENTUT, PROTAGONISTA DELS COMPTES PÚBLICS





El Govern s'ha proposat atendre en aquests comptes públics a les necessitats dels joves, destinant un total de 12.550 milions d'euros en partides pressupostàries per a la joventut, un 84,8% més.





En concret, la ministra ha desglossat que el 21% dels programes de el Pla de Recuperació tenen el focus en la joventut, mentre que el 7,7% del pressupost dels departaments ministerials també impacte en el col·lectiu.





Entre les mesures abordada, destaca la inversió en beques i ajudes a estudiants, que arribarà als 2.199 milions, mentre que la Formació Professional comptarà amb 2.075,9 milions.





A més, es dotaran 210 milions per finançar el 'Abonament jove Cultural', una iniciativa per apropar els joves a la cultura i s'impulsarà el 'Bono lloguer Jove' per a l'emancipació i l'accés a l'habitatge, que consisteix en el pagament de 250 euros al mes durant dos anys a joves d'entre 18 i 35 anys que acreditin rendes de la feina inferiors a 23.725 euros anuals.





INCREMENT DEL BO SOCIAL TÈRMIC UN 43,77%





Els comptes inclouen el reforç de la cohesió social, situant 248.391.000 la despesa social, inclosos els fons europeus, el "major de la història", segons Montero. Així, l'Indicador Públic de Rendes amb Efectes Múltiples (Iprem), emprat com a referència per a beques i altres ajuts, pujarà el 2022 un 2,5%.





Entre les mesures més rellevants, destaca l'increment de la partida destina a el bo social tèrmic d'un 43,77%, que beneficiarà 1.270.897 llars.





També es recull l'augment de la dotació per a la dependència d'un 23,3%, fins als 350.053 beneficiaris, a més de 40 milions més per a protecció a famílies i contra la pobresa infantil, i l'increment de la suma per a beques fins als 2.199 milions, el més gran de la història.





POQUES NOVETATS FISCALS





Finalment, el projecte de Pressupostos incorpora poques novetats fiscals, sent la més important l'establiment del tipus mínim del 15% per a les empreses que facturin més de 20 milions d'euros, amb la qual el Govern espera recaptar uns 400 milions d'euros.





Juntament amb aquest canvi en l'Impost sobre Societats, els comptes de l'any que només incorporen altres dues novetats fiscals: la congelació de el sistema de mòduls pel qual tributen gran part de pimes i autònoms, i la reducció de les aportacions individuals a plans de pensions amb dret a deducció, que es compensa amb l'augment de les aportacions als plans d'empresa, tot i que es manté com a aportació total la xifra de 10.000 euros anuals com a màxim.