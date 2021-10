BNEW2021. La pandèmia ens ha ensenyat la importància de la ciència i la tecnologia per a la salut

Un dels moments del debat / @ BNEW2021





En aquesta segona edició del BNEW, que té com a objectiu potenciar el paper de Barcelona com a centre de la nova economia basada en la innovació, ha inclòs la ciència com una de les cinc noves àrees temàtiques al costat de la mobilitat, la sostenibilitat, el talent i la ciutat.







La taula rodona "Buscant solucions per a la nostra salut: un pas més enllà gràcies a la ciència i la tecnologia" va ser un debat on es va parlar de neurociència, avanç en l'I + D + I de al Parc Científic de Barcelona i com les noves tecnologies millorar la salut de les persones gràcies a el talent dels nostres investigadors. Els seus participants van coincidir en la importància de la col·laboració des de tots els àmbits per concretar avenços en l'àmbit de la salut.







A la taula rodona van participar Marina Arnaldos, directora de Creixement i Solucions de Cetaqua, Pablo Villoslada, director científic de Accure Therapeutics; Maria Terrades, CEO d'al Parc Científic de Barcelona; i Joan SEONE, professor investigador de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) i director de Recerca Translacional de la Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO); comptant amb la moderació de Melqui Calçat, secretari general de CataloniaBio & HealthTech.







MARINA ARNALDOS: "LA PANDÈMIA ENS HA ENSENYAT LA IMPORTÀNCIA DE LA CIÈNCIA I LA TECNOLOGIA PER A LA SALUT"







Durant el debat Marina Arnaldos, directora de Creixement i Solucions de Cetaqua, centre tecnològic de el grup Agbar, va posar en valor el compromís i l'aportació a la salut pública demostrada per Agbar durant aquesta pandèmia gràcies a el control de la presència de virus en les aigües residuals utilitzant la solució COVID-19 City Sentinel de monitoració de virus a les aigües residuals.





En aquest sentit va afirmar Arnaldos: "Som l'única utility que podem mesurar dades relacionades amb la salut d'una població", perquè aquesta xarxa de vigilància epidemiològica s'ha consolidat amb la COVID-19 a la millor per detectar altres infeccions bacterianes o víriques com la grip, gràcies a la presa de mostres periòdiques, anticipant-se així als brots.





A més altres solucions desenvolupades per Agbar permeten "des detectar contaminants emergents com microplàstics o vetllar per la salut ambiental en general a través del control d'abocaments".





Arnaldos va avançar que més enllà de l'aigua, "Agbar i Cetaqua també treballen en solucions per preservar la qualitat de l'aire i per potenciar les infraestructures verdes a les ciutats".







També va parlar Arnaldos que la pandèmia "ens ha fet adonar-nos amb multitud d'exemples l'important que és la ciència per salut. Perquè la tecnologia ens aconsegueix portar més lluny".





MARIA TERRADES: "AL PARC HEM CREAT ACTIUS PER DESPRÉS alliberar-EN AQUEST MÓN GLOBAL TAMBÉ PER A LA CIÈNCIA"





Maria Terrades, CEO del Parc Científic de Barcelona, va desgranar durant la seva intervenció la contribució a la creació d'actius des del Parc Científic. En un món afirmar "que també és global per a la ciència. Aquesta ha estat el nostre aportació a la millora de la salut de les persones".







JOAN SEONE: "CAL explicar-ALS JOVES PERQUÈ SERVEIX LA BIOMEDICINA PERQUÈ CAL GENT A LA CIÈNCIA"













Joan SEONE, Catedràtic d'Investigació / ICREA (INSTITUCIÓ CATALANA DE RECERCA I ESTUDIS AVANÇATS) i Director Coprograma d'Investigació Preclínica i Traslacional / INSTITUT D'ONCOLOGIA VALL D'HEBRON (VHIO); en la seva aportació al debat va parlar de la importància de l'atracció de talent, com a "eina per desenvolupar tot el que hem d'oferir des de la Ciència". Per això va afirmar cal atraure els més joves i "explicar-los que és la Biomedicina i perquè serveix, perquè fa falta gent a la Ciència. Cal atreure talent i aconseguir que es quedin amb nosaltres". Perquè segons la seva opinió "hem de fer ciència de qualitat" i en aquest sentit "les persones són claus".







A més avanço els treballs que s'estan realitzant en el camp de la recuperació de la son de qualitat cosa que "anem perdent a mesura que ens fem grans". Estem en aquest sentit cap proves amb "equips mèdics de neuroestimulació, que estan donant bons resultats". Així que "les neurotecnologías amb aplicacions reals permetran interveniu en el cervell com pensàvem que es podia fer des de la ciència ficció però que ara ja és possible i fer-ho per fer coses bones com recuperar la qualitat en el somni, necessària per tenir una bona qualitat de vida ".





Durant la pandèmia va afirmar SEONE "la tecnologia ha aconseguit salvar vides a través de la comunicació i la col·laboració".