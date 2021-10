Tres mesos de presó i multa de 100 euros per insultar una parella a el crit de "lesbianes de merda"

L'Audiència Provincial de Madrid ha condemnat a tres mesos de presó i a una multa de 100 euros a un acusat per insults i amenaces a una parella per la seva condició sexual davant de la seva filla.





Així consta en una sentència, a la qual ha tingut accés Europa Press, en la qual la Sala condemna a Ismael AR per un delicte contra els drets fonamentals, amb l'atenuant de dilacions indegudes i amenaces lleus.





@ep





Els magistrats li absolen a més d'un delicte d'amenaces greus al considerar que aquest tipus penal o està acreditat d'acord amb el testimoni ofert per les víctimes. En el judici, el fiscal va sol·licitar una condemna de dos anys de presó, mentre que les víctimes no van exercir acusació.





Les víctimes van narrar en el judici el violent episodi viscut el 6 d'octubre de 2017 amb la seva filla en un supermercat quan l'acusat, un veí a què coneixien només de saludar al replà, els va proferir insults per la seva condició sexual, incloent amenaces.





En les conclusions finals, la fiscal va considerar que aquest tipus de conductes no poden quedar impunes i estan emparades en l'article 510 de el Codi Penal, que regula els delictes d'odi. La defensa ha sol·licitat la lliure absolució.





En la seva declaració, el jove va reconèixer els insults però no les amenaces. Va narrar que eren veïns i que l'incident es va produir arran que les dones li cridessin l'atenció després que escopís abans d'entrar en un supermercat. Segons el seu relat, la filla de les afectades se li va creuar i una de les dones la va apartar dient-li suposadament "fastigós".





Una de les noies va explicar en el seu torn de preguntes que només entrar al supermercat, l'acusat els va escopir als peus "de cop i volta" sense venir al cas. En un moment, la seva filla es va despistar i una d'elles va comentar a la nena que no s'acostés a l'home.





"Va començar a cridar ia dir barbaritats i obscenitats davant de la nena. Ens sentim denigrades i atemorides per aquest senyor", va afirmar una de les afectades.





CONTRA LA SEVA INTEGRITAT





La fiscal afirmava en el seu escrit que l'acusat va proferir amenaces i insults a l'interior d'una botiga, com "lesbiana de merda", cap a una dona que residia en el seu mateix immoble i davant de la seva filla de dos anys d'edat.





Segons el relat, el 6 d'octubre de 2017 IAR va entrar en un establiment comercial de Madrid on va coincidir amb AAV i SPSJ que es trobaven en aquell moment en l'esmentat local comprant amb la seva filla menor de 2 anys i als que coneixia per viure en el mateix immoble, "constant-li que aquelles eren parella sentimental".





L'acusat, "amb ànim evident de menysprear, humiliar i atemptar a la dignitat de les mateixes", es va dirigir a AAV i li va deixar anar: "filla de puta, deixa't de canviar el tall de pèl que ja sabem tots el que ets, que si, que ets una filla de puta, lesbiana de merda i surt a fora que et veuràs ".





L'actitud adoptada per l'acusat va motivar que fos convidat a abandonar l'establiment; si bé, abans d'anar-se'n es va dirigir als dos dones i els va dir: "Sé on viviu, us espero a la sortida perquè us enteréu, sinó ja us agafaré al portal, us aneu a cagar, sóc més mascle que qualsevol" . Això va motivar que truquessin a la policia "a el sentir-atemorides per la naturalesa de les expressions".