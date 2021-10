Sindicats de Mossos i policies locals es reuneixen amb ERC i Junts al Parlament

@EP





Diputats d'ERC i Junts s'han reunit aquest dijous al Parlament amb representants dels sindicats dels Mossos d'Esquadra i de policies locals per mostrar-los el seu suport.

En un comunicat conjunt, han explicat que la trobada ha servit per "intercambiar visions i per valorar positivament" les mesures que va anunciar el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, que el Govern contractarà 860 agents dels Mossos a 2022.





Els dos socis de Govern han traslladat el seu suport als cossos policials catalans, s'han compromès a presentar una interpel·lació per separat al Parlament al conseller d'Interior i han destacat que en la reunió s'ha traslladat "i el malestar creat per diverses formacions polítiques que van instrumentalitzar les propostes de resolució per crear confusió entre la ciutadania".