Els treballadors del Banc Sabadell rebutgen les mesures de l'ERO i tornen a la vaga aquest divendres

@EP





Els sindicats que negocien l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) plantejat al Banc Sabadell han convocat una segona jornada de vaga general aquest divendres, 8 d'octubre, com a protesta pel procés iniciat en l'entitat.





Després de la reunió d'avui de la taula negociadora, l'entitat presidida per Josep Oliu ha rebaixat a 1.605 les sortides previstes en l'ERO, tot i que els sindicats han rebutjat la proposta i han decidit mantenir la convocatòria de vaga.





Es tracta de la segona jornada després de la realitzada el passat dimecres i que va suposar el tancament del 85% de les oficines, segons dades aportades per les mateixes organitzacions sindicals.

Aquesta aturada està convocada a les ciutats d'Alacant, Almeria, Barcelona, Bilbao, Castelló, Gijón, Eivissa, Lleó, Madrid, Múrcia, Pamplona, Sabadell, Sant Sebastià, Santiago de Compostel·la, Santa Cruz de Tenerife i València.





MILLORA DE LES CONDICIONS ECONÒMIQUES I REBAIXA DE LA XIFRA



En la seva nova proposta, el Banc Sabadell ha reduït la xifra d'afectats per l'ERO fins a les 1.605 sortides. Aquesta rebaixa es produiria a través adscripcions dels majors de 63 anys que acceptessin anar-se'n voluntàriament i d'una quota de 25 excedències voluntàries remunerades.





A més, l'entitat millora les condicions econòmiques de sortida dels diferents col·lectius, entre els quals inclou als majors de 63 anys, i busca facilitar les sortides a través de prejubilacions.

En concret, el banc proposa que el col·lectiu de treballadors que tinguin entre 56 i 62 anys comptaria amb una prejubilació del 60% del salari -enfront del 57% anterior- amb topalls entre 270.000 i 280.000 euros -davant el topall de 270.000 euros anterior- amb el conveni especial fins als 63 anys.





Els majors de 63 anys que vulguin adherir-se, un col·lectiu anteriorment no contemplat, tindrien una prejubilació del 50% del salari anual, mentre que per als menors de 50 anys tindrien una indemnització de 33 dies per any treballat, amb 24 mensualitats com a límit, i una prima de 2.000 euros per trienni. L'anterior proposta per a aquest últim col·lectiu contemplava baixes incentivades de 30 dies de salari fins a un màxim de 20 mensualitats.





Pel que fa a l'aplicació de quotes territorials en cas de no cobrir-se l'escedent el Banc Sabadell hauria proposat una quota de 25 persones de 55 anys, encara que només per a les províncies en què fos necessari, amb un incentiu del 60% del salari anual fins els 62 anys.





En cas de no cobrir-se amb persones de 55 anys, la quota podria aplicar-se a 25 empleats d'entre 50 i 54 anys que rebrien una indemnització de 33 dies per any treballat.

L'entitat contemplaria un altre contingent de 25 excedències voluntàries especials que tindrien el 20% del salari anual durant tres anys.





No obstant això, els sindicats, que avui han donat a conèixer també les seves propostes, han rebutjat les mesures plantejades per l'entitat i han mantingut la vaga de demà, divendres 8 d'octubre, ja que consideren que aquestes noves condicions són "inacceptables".