VÍDEO. Un nen és "gairebé" atropellat per un camió i la Guàrdia Civil difon el vídeo

Un nen és "gairebé atropellat" per un camió en una carretera de Noruega, després de baixar de l'autobús és escolar. A les imatges es veu com un grup d'estudiants es baixen en una zona residencial i un d'ells travessa la carretera per canviar de vorera.





És en aquest moment quan, per la imprudència de no mirar cap al carril contrari, el nen és "gairebé" atropellat per un camió, que frena ràpidament per no causar cap mal al menor. Gràcies a la perícia del conductor, el camió no aconsegueix envestir el noi i aquest se salva "pels pèls".







La Guàrdia Civil ha difós aquest vídeo per crear consciència col·lectiva sobre com educar els nostres petits i ensenyar-los que sempre ens hem de cerciorar que la carretera està lliura per poder creuar-la.