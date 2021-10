Guia per gaudir de la primera nit de discoteques obertes: horaris, restriccions i on trobar el certificat Covid

@EP





Els espais interiors d'oci nocturn reobriran a Catalunya a la mitjanit d'aquest dijous a divendres, amb un aforament limitat al 70%, hores després de l'aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a aplicar el passaport Covid.





La validació del decret, que la Generalitat va demanar dimecres a tribunal, era necessària perquè per accedir als locals caldrà presentar el certificat -o bé una prova de detecció amb positiu negatiu-, una cosa que podria "vulnerar drets fonamentals".





El TSJC va rebre la petició aquest dimecres i la va traslladar a la Fiscalia perquè es posicionés abans d'aquest dijous a les 10 hores, i ho ha fet donant suport a l'aplicació d'aquest passaport.

Per tant, l'obertura tindrà lloc amb les mesures plantejades pel Govern, que consisteixen a presentar el certificat Covid o un resultat negatiu en una PCR -realitzada 48 hores abans- o en un test d'antígens, que s'haurà d'haver realitzat en les 72 hores anteriors.





Els bars musicals podran obrir fins a les 2.30 entre setmana i fins a les 3 els caps de setmana, i en tots els locals d'oci nocturn es permetrà el ball, però serà obligatori l'ús de mascareta i a més es podrà consumir alcohol, llevat de la pista de ball.





VALIDACIÓ DEL CERTIFICAT



Per verificar aquest certificat, els locals tindran una aplicació que comprovarà que el document de vacunació o de prova negativa és vàlida i coincideix amb el DNI de l'usuari, mitjançant un QR, unes dades que, segons el Govern, no quedaran registrats posteriorment.





El responsable de l'establiment ha de validar el QR al web VerificaCOVID.gencat.cat -si no hi ha cobertura es mostrarà el certificat manualment-, i si pot accedir al web sortirà el missatge 'validat' amb una franja de color verd amb el nom, cognom i la data de naixement de la persona, però si rebutja l'accés, apareixerà una franja vermella i 'no validat'.