A qui afecta la nova Llei de Lloguer que vol aprovar el Govern de l'Estat?

El Govern de coalició format per PSOE i Unides Podem ha arribat a un acord - en el marc de la negociació dels pressupostos generals de l'Estat - per aprovar una Llei d'Habitatge que té per objectiu regular els preus dels lloguers a Espanya, limitant el preu màxim en uns casos i abaratint en d'altres. De la mateixa manera, la llei preveu sancions per als propietaris amb habitatges buits i defineix el que és una gran forquilla d'habitatge i l'àrea de mercat tensat.





En principi, la limitació del preu a les zones tensades només afectés grans forquilles amb personalitat jurídica. És a dir, els propietaris que siguin persones físiques i es consideren grans forquilles, de moment, queden exempts de complir aquesta llei.





lloguer @ep





GRANS TENIDORS I MERCATS TENSATS





Segons la llei, els grans forquilles seran aquells que posseeixin més de deu habitatges. Tal com informa Cinco Días, 1 un primer moment, Unides Podem voler rebaixar la xifra a cinc immobles, però finalment es va fixar en deu.





De la mateixa manera, es consideraran mercats tensats aquelles zones on el preu mitjà del lloguer hagi crescut cinc punts per sobre de l'IPC en els últims cinc anys.





La Llei preveu que siguin les mateixes administracions amb competència en habitatge les que declarin, d'acord amb la norma, que una zona es converteixi en mercat tensat. Quan ho hagin fet, aquesta zona mantindrà l'estatus durant tres anys que podran ser prorrogables anualment mentre concorrin les mateixes circumstàncies.





I QUÈ PASSA AMB ELS PETITS PROPIETARIS?





Per als petits forquilles, o propietaris (que tinguin fins a 10 immobles) s'ha acordat que hauran de congelar preus si es troben en una àrea tensada. També se'ls donarà incentius fiscals si abaixen el preu de l'habitatge, amb bonificacions que oscil·len entre el 60% i el 90% dels rendiments obtinguts pel lloguer. A més, la deducció general passarà del 60% al 50%.





I AMB LES CASES BUIDES?





Els immobles deshabitats que pertanyin a una persona física o jurídica amb més de quatre habitatges en propietat tindran un recàrrec de fins al 150% en l'IBI.





No obstant això, encara no està clar què es considera habitatge buit fins que no es publiqui la llei. L'Executiu, de moment, està treballant per excloure d'aquest supòsit a segones residències.





Tampoc es consideraran cases buides els habitatges que estiguin en un procés de rehabilitació o que estiguin oferts per comprar o llogar.





AJUDES AL LLOGUER





Rebran una ajuda directa de 250 euros mensuals aquelles persones entre 18 i 35 anys que tinguin un sou inferior als 23.725 euros anuals.





Aquest bo anual, que suma 3.000 euros, es podrà rebre durant dos anys i s'incrementarà fins al 40% si aquest es lliura a llars vulnerables.