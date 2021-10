El sindicat de maquinistes i Renfe arriben a un acord per desconvocar la vaga

@EP





Renfe i el Sindicat Espanyol de Maquinistes i Ajudants Ferroviaris (Semaf) han anunciat que desconvoquen la vaga de maquinistes, que l'organització sindical va iniciar el 30 de setembre i tenia previst continuar els dies 8, 11 i 12 d'octubre, després d'arribar a un acord en la nit d'aquest dijous.



La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha confirmat que el sindicat de maquinistes Semaf i Renfe han arribat a un acord per a desconvocar la vaga, que "confirma mesures" que la companyia "ja tenia en marxa".



"L'acord confirma mesures que Renfe ja tenia en marxa, com la recuperació de serveis i la incorporació de nous maquinistes", ha assenyalat la ministra en un missatge publicat en la xarxa social Twitter.



Posteriorment, en un comunicat, RENFE ha explicat que han mantingut converses amb el sindicat de maquinistes "des que van iniciar les protestes, pesi a l'incompliment dels serveis mínims".



Aquest acord, segons Renfe, contempla "una sèrie de mesures per a recuperar progressivament els serveis suprimits per la pandèmia", alguna cosa que l'operador, ha recalcat, "ja ve duent a terme". Així, ha recordat la incorporació al servei dels nous maquinistes, "que han de superar els processos de formació i homologació necessaris previs a l'inici de l'activitat de conducció de trens de viatgers". "Aquests processos de formació i homologació s'han retardat a causa de la pandèmia", ha insistit.



L'operadora ferroviària indica que Renfe està incorporant a la seva plantilla, des del final de l'estat d'alarma, 924 nous maquinistes, incorporacions que finalitzaran en els pròxims mesos. "D'aquesta manera, el nombre total de maquinistes se situarà en 5.720, la xifra més alta des de l'inici del Pla d'Ocupació", ha explicat.



Finalment, des de Renfe ha reiterat les seves disculpes als viatgers i ciutadans "que han sofert les conseqüències de la cancellació de trens després de cinc jornades de protestes que han afectat la seva mobilitat quotidiana" i ha apuntat que s'han retornat als clients un total 70.000 bitllets "sense cost".