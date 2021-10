Una ciutat espanyola, entre les cinc d'Europa amb major mortalitat per falta d'espais verds

@EP





Un equip de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) ha elaborat un rànquing de les ciutats europees amb major i menor mortalitat atribuïble a manca d'espais verds.





Els investigadors han analitzat més de 1.000 ciutats de 31 països europeus per elaborar les llistes que ha publicat 'The Lancet Planetary Health', informa el centre impulsat per la Fundació la Caixa en un comunicat.





Per calcular l'espai verd existent en cada ciutat, l'estudi ha utilitzat l'Índex de Vegetació de Diferència Normalitzada (NDVI) com a indicador principal, que mesura com de verd és una àrea determinada.





Les cinc ciutats de més de 100.000 habitants amb major càrrega de mortalitat atribuïble a un menor NDVI són Trieste (Itàlia), Torí (Itàlia), Blackpool (Regne Unit), Gijón (Espanya) i Brussel·les (Bèlgica).





Les cinc ciutats de més de 100.000 habitants amb menys càrrega de mortalitat atribuïble a un menor NDVI són Elx (Espanya), Telde (Espanya), Guimarães (Portugal), Perugia (Itàlia) i Cartagena (Espanya).





Els investigadors han assegurat que entre totes les ciutats analitzades es podrien evitar 42.968 morts prematures cada any si complissin amb la recomanació de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) sobre proximitat residencial a espais verds.