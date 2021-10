Maria Guardiola, la filla de l'ex entrenador del Barça, vista al costat d'una estrella de la Premier

Pep Guardiola no és l'única persona amb aquest cognom perseguida per la premsa britànica. Ara també van a la recerca d'informació sobre la vida de la seva filla Maria, ja que Maria Guardiola s'ha convertit en una influencer en xarxes socials. I l'última notícia sobre ella ha estat que l'han vist una altra vegada al costat del jugador de la Premier Delle Alli.





La més gran dels fills de l'exentrenador blaugrana i el davanter del Tottenham han tornat a ser fotografiats junts. Així doncs, augmenten els rumors d'una possible relació sentimental entre tots dos. En aquesta ocasió, la premsa els va captar a la sortida d'un luxós restaurant situat en ple centre de Londres.





És clar, aquesta no ha estat la primera vegada en què s'han deixat veure junts. Al maig, la influencer va estar amb el davanter en uns locals de moda de la mateixa ciutat. Així ho va confirmar The Sun, fent públiques unes instantànies en què no se'ls veia la cara, però asseguraven que es tractava d'ells. I són diversos testimonis els que asseguren que s'han fet petons en públic.