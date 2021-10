Aquesta és la llarga llista d'investigats i condemnats de Podemos, a més d'Alberto Rodríguez

@EP





Aquest dijous, Alberto Rodríguez es convertia en el segon exsecretari d'Organització de Pablo Iglesias condemnat per la Justícia. Però la llista de persones investigades per possibles delictes i de les condemnades per haver-los comès és llarga.





Pablo Echenique va ser condemnat doblement per males pràctiques amb la Seguretat Social, ja que pagava en negre al seu assistent. A més, va acusar a un ciutadà d'haver comès una violació quan aquesta informació era falsa. I no són els únics, doncs Isa Serra, coportaveu estatal de la formació domicili, va ser condemnada per agredir a la policia.





Per la seva banda, la tinent d'alcalde de Fuenlabrada, María Teresa Fernández, va ser condemnada per un delicte de malversació de cabals públics després de realitzar una obra en el seu habitatge amb diners públics mentre ella era vicealcaldessa del municipi en 2012.





José Oliver va haver de dimitir del seu lloc de treball com a dirigent de Podemos a Balears quan el van condemnar per tràfic de drogues a 20 mesos de presó i a pagar una multa de 3.000 euros. I el senador per Lanzarote Ramón Galindo va ser detingut el 2008 per possessió de cocaïna, informa esDiario.





La llista, però, no acaba aquí. Enrique López, parlamentari regional a Astúries, va ser acusat d'atemptat contra un agent de l'autoritat i per falta de lesions, encara que finalment va ser absolt. I el mateix mitjà recorda també que Covadonga Peremarch va ser expulsada de la formació per un delicte de corrupció.





Rosa i Paloma Agudo, número 2 i 3 de la llista de Ganemos a Valdemoro, van ser condemnades a tres anys de presó per un delicte d'insolvència punible. I Pedro de Palacio, parlamentari regional a Castella Lleó, va ser notícia quan es va descobrir que sent menor d'edat va ser condemnat per abusar d'una nena.





D'altra banda, Elvira García, senadora per Àlaba, va haver de ser expulsada de Podem al ser condemnada per deixar de pagar el lloguer d'habitatge social malgrat que tenia un sou mensual de prop de 8.000 euros.







TERRORISME I MÉS AGRESSIONS





Per la seva banda, Josetxo Arrieta va ser detingut quan va complir la majoria d'edat per ser membre d'un grup terrorista. José Bail va ser condemnat per agredir un guàrdia civil al 2012 i Andrés Bódalo va arribar fins i tot a ingressar a la presó per delictes reincidents d'agressió.





Rommy Arce, Carlos Sánchez Mato, Rita Maestre, Francisco Cano i Marisol Moreno també van ser imputats i / o condemnats per delictes d'odi, per prevaricació i malversació de fons públics o per injúries al Rei.





I no podem oblidar que Pablo Iglesias està sent investigat per l'Audiència Nacional pel cas Dina; a Irene Montero la investiguen pel cas mainadera i a Joan Carles Moneder pel cas Neurona.