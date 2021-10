Aquestes són les millors cafeteres exprés que pots comprar per menys de 100 euros

Malgrat l'incontestable avanç experimentat per les cafeteres de càpsules en els últims anys, són molts els consumidors que prefereixen fer el seu amb una màquina exprés manual. I és que no només els permet triar entre un major nombre de varietats de gra, el cafè surt molt més barat i la cafetera no és necessàriament més cara: segons un recent anàlisi de cafeteres exprés manuals realitzat per l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU ) hi ha excel·lents models per menys de 100 euros, com per exemple:





Cafetera Solac @ep





Solac CE4481 (des de 95 euros), que destaca per la seva gran dipòsit de 1,6 litres, la seva facilitat d'ús i, sobretot, per l'excel·lent qualitat de el cafè que produeix. A més, pot preparar dues tasses alhora. En contra seu, l'excessiu consum energètic i la lentitud per a la preparació de la primera tassa, ja que triga al voltant de dos minuts.





Cecotec Power Expresso 20 (des de 65 euros) és un dels models amb la millor relació qualitat preu, també té un generós dipòsit i permet preparar dues tasses a el mateix temps, però a més ofereix la possibilitat d'emprar càpsules de tipus ESE i resulta bastant silenciosa . En contra seu, el seu alt consum i la seva lentitud: més de dos minuts per a la primera tassa.





Tal com s'explica en l'article publicat a la revista OCU Compra Mestra d'octubre, sis de les deu cafeteres analitzades admeten l'opció d'usar també càpsules monodosi de tipus ESE, més barates que el format tradicional. Aquestes càpsules fetes amb cel·lulosa i amb forma de filtre costen de mitjana 0,10 euros la unitat, davant els 0,35 euros de les habituals d'alumini. Tot i que encara estan lluny d'oferir la varietat de tipus de cafè i barreges de les tradicionals.





Altrament, el molinet segueix sent una eina indispensable i molt més ecològica i barata que emprar qualsevol tipus de càpsula monodosi. Hi ha models manuals i elèctrics, més ràpids, amb tot tipus de característiques i capacitats, que també és recomanable comparar . És clar que sempre hi ha l'opció d'aconseguir una cafetera automàtiques o semiautomàtiques per moldre els grans de cafè a la pròpia màquina, encara que són aparells molt més cars que els analitzats.





Més informació en aquest enllaç .