Laporta: "Vaig tenir l'esperança que Messi digués 'jugo gratis', però no podíem demanar-li"

Aquest divendres al matí, Joan Laporta ha concedit una entrevista a El Món Rac1, recollida per Catalunyapress, en la qual ha parlat de diversos temes que afecten l'actualitat del FC Barcelona, entre ells els resultats de l'auditoria que ja va fer públics el CEO del club. "Hem fet una gestió basada en la improvisació, fent fitxatges sense poder pagar-los. Nefasta, com va dir el nostre CEO. Hem començat un informe forensic i abans de final d'any hauríem de tenir la informació. L'acció de responsabilitat és una opció oberta però hi ha la presumpció de inocencia. Només amb els resultats del tancament 2020-21 és per posar-se les mans al cap. M'esperava trobar una situació dolenta però és més del que esperàvem. Molt pitjor", ha confessat.









En aquesta línia, ha explicat quins són els plans de recuperació del club: "Tenim un CEO prudent, estem en bones mans. El que va dir Reverter és donar-li la volta a aquest patrimoni negatiu de 450 milions i l'objectiu d'aquest primer any és el dèficit zero. Tenim actius per aconseguir recursos en forma d'inversió o en forma de crèdit, el que no volem és més dèficit. I entre les necessitats que tenim està el tema esportiu: invertir en nous jugadors".





MESSI PODRIA HAVER SEGUIT EN EL FC BARCELONA





D'altra banda, el periodista Jordi Basté li ha preguntat a Laporta sobre la sortida de Messi al PSG, ara que han passat diverses setmanes des que es va conèixer la notícia. "Amb Messi no teníem fair play. No hi havia el marge necessari i després va passar que la inversió que calia fer ens podia posar en risc. Primer hi havia la institució. El Barça està per davant de Messi i qualsevol president", ha dit.





Però a més, ha deixat entendre que Messi podria haver seguit al club d'haver renunciat al seu sou complet. "No em vaig enfadar amb Messi però arriba un moment que quan les dues parts veuen que no podrà ser hi ha una certa decepció. I jo sé que tenien un desig de quedar-se però també tenien molta pressió per l'oferta que tenien. Crec que ells sabien que si no seguien marxarien al PSG. El que sí vaig tenir és l'esperança que a última hora hi hagués un canvi de ritme i digués: 'jugo gratis'. A mi m'hagués acabat de convèncer del tot, però no podem demanar a un jugador del nivell de Messi que faci això".





Després de parlar sobre la sortida de Messi, el president blaugrana no ha deixat escapar l'oportunitat de fer menció al president de la Lliga, Javier Tebas. "CVC era una mica el caramelet que ens donava el president de La lliga perquè penséssim que tindriem fair play per a Leo Messi. Ho explicaven però no teníem el document. Però el Barça no es pot comprometre a una operació si no coneix la lletra petita. Era una operació bona per a alguns clubs però el Barça no necessita més deute. Si no són ingressos directes a fons propi no ens interessa".





KOEMAN SEGUIRÀ COM ENTRENADOR: "MEREIX CONFIANÇA"





D'altra banda, Laporta ha volgut reiterar que té confiança en Koeman i que vol donar-li l'oportunitat de redirigir a l'equip. Per tant, encara que té bona relació amb altres persones com Xavi Hernández, que ha sonat com a possible nou entrenador, assegura que de moment no es planteja el canvi.





"Tots els culers, el mateix Koeman, estava desanimat" -ha dit referint-se a hores abans del partit davant l'Atlètic de Madrid-. "I com a president penses la millor solució i em toca valorar-ho tot. I jo, després d'escoltar la meva gent de confiança, arribo a la conclusió que he d'actuar com vaig fer amb Rijkaard. Mereix confiança. Primer és un culer que estima al Barça i parlant amb ell ho notes. Després és un mite del barcelonisme. Va venir en una situació de crisi esportiva i institucional. El que necessitava saber és si confiava en aquest equip, per la qual cosa vaig preguntar-li i em va dir que sí, però que necessitava recuperar els lesionats. Vaig veure un home que volia continuar de totes totes. I parlar d'altres noms no compliria amb aquesta confiança ".