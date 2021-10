Els cinc millors plans pel Pont del Pilar sense sortir de Barcelona

Arriba un nou pont i molts es pregunten què fer amb el temps lliure. Per això, en CatalunyaPress hem recollit 5 plans perquè aprofiteu els dies festius de la millor manera possible. Aquests són els millors plans pel Pont del Pilar sense sortir de Barcelona:





1. Una gran festa de la cervesa





Biergarten! Arriba l'esdeveniment cerveser més autèntic de Barcelona. Tindrà lloc a la Plaça Major del Poble Espanyol de l'1 a el 3 i de el 8 a el 12 d'octubre de 2021.





En aquesta 8a edició, podreu degustar una àmplia oferta de cerveses i delectar-vos amb les propostes gastronòmiques alemanyes que us esperen: cervesa de blat, negres, pilsener, lager, frankfurts, bratwurst, picantwursts, braó, bretzels .... Tot boníssim i amb el millor ambient! Però això no és tot: cervesa i gastronomia es combinaran amb diversos concursos com el d'aixecament de gerres, tallers de tast i de tirar cervesa, jocs infantils i música. Què més pots demanar?







La prioritat dels organitzadors segueix sent la seguretat dels visitants i treballadors, i per això han adaptat el funcionament de la Biergarten per convertir-lo en un esdeveniment segur.





És per aquest motiu que, a més d'aforament limitat i de seguir les mesures higièniques oportunes, la venda de menús funcionarà exclusivament de manera anticipada i online i amb franges horàries.





La Biergarten és l'excusa ideal per compartir una bona estona amb bons amics o família. No us podeu perdre el millor esdeveniment relacionat amb la cervesa a Barcelona.





2. SWAB BARCELONA





La Fira d'Art Contemporani de Barcelona celebrarà una edició híbrida inspirada en la llum i el color, amb presencialitat al Pavelló italià de Montjuïc i de manera online a través de la plataforma Artland.





"Aquest any ens mou el positivisme i les ganes de celebrar la tornada a la presencialitat, a través de propostes de qualitat plenes de llum i de color", així ha començat la presentació de la 14 edició de Swab Barcelona, segons el seu director, Joaquín Díez Cascón.





3. GUIA'M MONESTIR DE PEDRALBES





Descobreix aquest diumenge 10 d'octubre els detalls de la vida del monestir amb un recorregut per les estances principals del recinte aquest. La visita és conduïda per una persona amb la síndrome d'Asperger, un trastorn de l'espectre autista que es caracteritza principalment per la dificultat en les relacions socials, per patrons de comportament restrictius i repetitius, i per la intolerància als canvis i imprevistos, sense que existeixi associada una afectació significativa de la capacitat intel·lectual.







Podreu gaudir d'aquesta visita per només 3 euros.





4. Festa Major de Les Corts





De el 7 al 12 d'octubre, el districte s'omplirà de més de 150 activitats distribuïdes en 43 espais de festa en els tres barris de districte i amb la participació de 59 entitats, associacions, equipaments i institucions organitzadores.





La pandèmia del coronavirus va provocar que l'any passat la Festa Major de Les Corts celebrés una edició de petit format, readaptada amb una programació reduïda i pensada per a complir amb tots els protocols.





Aquest any, la millora dels indicadors de la pandèmia ha permès organitzar una festa amb més activitats de carrer i menys restriccions, i el veïnat de Les Corts podrà gaudir de la Festa Major entre els dies 7 i 12 d'octubre amb un programa ple d' actes i pensat per a totes les edats.







Això sí, adaptat a la normativa vigent per la covid-19, amb reserva prèvia a totes les activitats, perimetratge i ús obligatori de màscara i distància.





Un any més, la Festa Major torna a ser possible gràcies a l'incansable treball que fan les entitats i comissions de festa organitzadores amb l'ajuda del veïnat, dels equipaments culturals i esportius i de el Districte de les Corts.





5. Cantant sota la Pluja





Cantant sota la pluja arriba a Barcelona de la mà d'Àngel Llàcer i Manu Guix, apostant per una estètica luxosa i detallista, increïbles números de ball, optimisme i sensibilitat. Una comèdia musical que reuneix les ganes de viure, de veure coses boniques i de gaudir del plaer.





Àngel Llàcer en un de les seves entrevistes, assegura que Cantant sota la pluja és un musical que li agradarà a tothom que tingui ganes de passar-ho bé ... famílies, grups d'amics, parelles ...

Considerada una de les millors pel·lícules musicals de tots els temps, Cantant sota la pluja, narra una història d'amor ambientada a la irrupció de cinema sonor a Hollywood, que mostra tota l'elegància formal i estètica característica dels anys 20.





L'excel·lent i divertit guió narra de forma irònica la pròpia història de el món de cinema mostrant a l'espectador algunes de les problemàtiques que es van trobar tant els actors, productors i directors a l'hora d'utilitzar les noves tècniques.

Una història plena de referències i picades d'ullet cinèfils que es va convertir en un clàssic referent dels anys 50, que té com a himne la famosa cançó "Singin 'in the rain" mundialment coneguda.