"Univers art", una nova col·lecció de llibres per aproximar i difondre el patrimoni artístic català

A ningú se li oculta la riquesa i varietat del patrimoni artístic català la vitalitat del qual ha tingut fecunda expressió en l'últim segle. Però aquest patrimoni no sempre és prou conegut i per això i per tal d'aproximar-lo al gran públic, Grup Enciclopèdia ha llançat una nova col·lecció en què, sota la denominació "Univers art", inclourà volums de diferents formats i continguts.





Per començar, ha llançat els dos primers. D'una banda, "Pintura catalana. Primeres avantaguardes". Es tracta d'un llibre de gran volum que inclou un centenar d'obres d'una quarantena d'artistes i en la qual han col·laborat tretze autors sota la direcció de Joan M. Minguet que, com va comentar en l'acte de presentació, ha actuat com si hagués estat el "comissari d'una exposició". Minguet ha subratllat el desig de superar "l'enrocament de la cultura catalana en una visió excessivament centrada en el noucentisme i els seus epígons", fugint de la historiografia positivista i d'una perspectiva ancorada en l'era pre-internet amb la finalitat de buscar nous camins en la contemporaneïtat. A destacar l'acurada reproducció de totes les obres seleccionades i, sobretot, l'original enquadernació del volum que permet obrir-lo completament per contemplar pintures que solen ocupar dues pàgines contigües sense el perill de desenquadernar-lo.





Vicenç Altaió ha estat l'autor de "Miró i els poetes catalans", un assaig dedicat a destacar la profunda relació de col·laboració que va tenir l'artista amb els escriptors. Ha explicat que aquesta col·laboració va produir un total de 109 obres, encara que només una tercera part d'autors catalans, dels quals Altaió va seleccionar nou (JV Foix, Joan Salvat-Papasseit, Josep Carner, Carles Sindreu, Joan Brossa, Joan Perucho, Salvador Espriu, Miquel Martí i Pol i Pere Gimferrer). "Miró -va dir- entenia la poesia com una cosa física i al seu estudi tenia sempre a mà un llibre de poemes que li facilitava penetrar en l'univers imaginatiu". A més, sabria que "la poesia era el llenguatge de la revolució de l'esperit". Perquè, com va escriure a la dedicatòria del seu llibre "no hi ha diferència entre el poema literari i el poema plàstic", cosa que creiem també va captar amb molta claredat Joan Brossa.





L'editor va anunciar el propòsit de llançar dos títols nous cada any, així com la propera publicació d'un volum dedicat a les memòries de Francesc Torres i va confirmar el desig que aquesta nova col·lecció sigui una eina eficaç per a la generació de nous projectes d'artistes vius.