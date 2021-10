Paga gairebé 500 euros de lloguer per un zulo de 16 m2 sense cèdula d'habitabilitat a Barcelona: "Es pot facturar sense IVA"

És possible fer 23 fotos a un pis de 16 metres quadrats sense repetir pla? Els entranyables amos d'aquest zulo ens han demostrat que sí, deixant patent que la cara dura que tenen per anunciar un pis en aquestes condicions és proporcional al seu talent artístic.





Aquest divendres a CatalunyaPress tornem amb la nostra secció habitual on denunciem ofertes de lloguer abusives a la ciutat de Barcelona. En aquest cas, a més d'abusiva, és il·legal i convida a cometre il·legalitats. Avui arribem amb un plat fort:









Es tracta d'un estudi al Raval amb només 16 metres quadrats - o 15 metres quadrats, depèn la part de l'anunci que mires- i s'oferta en un web de lloguer de pisos, com és Idealista, sense tenir cèdula d'habitabilitat. Però clar, perquè la necessiten sent un "modern estudi".





Els amos asseguren que és "un estudi perfecte per a aquells que busquin un lloc creatiu on poder treballar o utilitzar com un espai tipus pied-à-terre". És a dir, sense tenir cèdula d'habitabilitat et conviden a viure, sense que a ningú li tremoli el pols.





Però la poca estima pel marc legal que mostra l'anunciant no s'acaba aquí: "Es pot



facturar a un professional sense IVA ", diu en l'anunci, incitant a que el futur inquilí també se salti la llei. Segons l'anunci d'Idealista , aquest pis correspon a la Immobiliària Casc Antic, qu i també ho anuncia a la seva web sense cap tipus d'inconvenient.













L'anunciant assegura que "ha estat reformat totalment amb materials d'alta qualitat", però veient les fotos i la paret mig destruïda, podríem pensar perfectament que la reforma la van fer Benito i Manolo de Som-hi (picada d'ullet per als boomers). Això sí, han posat unes llumetes molt boniques al sostre que poden servir per penjar-se i passar a millor vida.









El propietari d'aquest zulo, que ha de dur uns dies descojoándose a casa seva, diu que han sabut "treure el màxim partit al seu espai i és molt agradable per viure". I realment tot seria molt graciós si deixéssim de banda que una persona amb pocs recursos possiblement acabi vivint aquí al no tenir una altra opció. Perquè Barcelona té poder, però si no tens diners, pot ser que l'única cosa que et trobis sigui escombraries.