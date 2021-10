Un conductor atropella una mare i la seva filla quan creuaven per un semàfor i es dóna a la fuga

Recurs Policia Nacional i Policia Local Santander @ep





Un turisme ha atropellat una mare i la seva filla quan creuava per un pas de vianants regulat per semàfor al carrer Doctor Emilio Díaz Caneja de Santander i s'ha donat a la fuga.









Segons ha informat avui la Policia Local, l'atropellament s'ha produït a les 9.40 hores de dijous passat.





Com a conseqüència de l'atropellament, les dues dones van resultar ferides i van ser ateses per la dotació d'una ambulància del 061, que les va traslladar a l'Hospital Marqués de Valdecilla per ser assistides de les seves lesions.