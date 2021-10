Mercadona inverteix 30 milions el primer any d'estratègia 6.25 per reduir el plàstic

@EP





Mercadona ha complert un any amb l'estratègia 6.25, en què ja ha invertit 30 milions d'euros, amb l'objectiu de reduir un 25% el plàstic en els envasos, que tots siguin reciclables i reciclar tots els residus d'aquest material amb l'horitzó el 2025.





En els primers dotze mesos, l'empresa ha complert les dues primeres accions del pla i ha convertit els seus centres en botigues 6.25, mentre que preveu un pressupost total de 140 milions fins a finalitzar els objectius, segons un comunicat d'aquest divendres.





Ha eliminat les bosses de plàstic d'un sol ús en totes les seccions, que ha substituït per bosses compostables --el que ha evitat 3.200 tones de plàstic a l'any--, i ha eliminat el parament de plàstic d'un sol ús, que ha substituït per parament sostenible fabricat amb materials més respectuosos amb el medi ambient --reducció de 3.000 tones de plàstic a l'any--.





Durant els propers anys, proporcionarà "informació sobre reciclatge als clients per impulsar i facilitar la separació de residus" tant a les botigues com a les llars.





Per dur a terme la reducció de plàstic en els seus envasos, l'empresa està aplicant diferents estratègies, com ara l'eliminació del plàstic que no aporta valor, la substitució per altres materials, la reducció, la reutilització o la incorporació de material reciclat en la seva composició per disminuir l'ús de materials verges.