Tezanos, imputat per presumpta malversació de cabals públics

José Félix Tezanos @ep





El Jutjat d'Instrucció Número 29 de Madrid ha citat a declarar en qualitat d'imputat el 29 d'octubre, a les 12.30 hores, a el president de el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), José Félix Tezanos, arran d'una querella interposada per Vox per un presumpte delicte de malversació de cabals públics.





Fonts jurídiques han informat que el magistrat instructor ja ha fixat data per a la compareixença. La decisió té lloc després que la Fiscalia interessés a el jutjat que arxivés la querella al considerar el que s'exposa "són meres sospites, conjectures, que relacionen de manera no adequada, la ineficàcia en la realització d'enquestes amb l'administració fraudulenta de la institució CIS ".





La querella interposada per la formació liderada per Santiago Abascal sosté que el funcionament del CIS des que Tezanos va ser nomenat president el 2018 és "irregular". L'acusa, entre altres coses, de manipular la forma de fer les enquestes per beneficiar el PSOE.