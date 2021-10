Artadi es veu alcaldessa de Barcelona en el pròxim mandat

@EP





La presidenta del grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, ha assegurat aquest divendres que es veu alcaldessa de la ciutat en el pròxim mandat, al marge de la decisió que prengui l'actual alcaldessa, Ada Colau, sobre si es presenta per tercera vegada a les eleccions municipals.





"Em veig alcaldessa, absolutament. La idea és fer-ho el proper mandat. Tenim una ciutat en una situació dramàtica, i cal decidir si seguim per aquest camí de degradació i en aquesta espiral negativa, o fem un punt d'inflexió i tirem endavant", ha destacat en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.





Artadi, que ha assegurat que ara se sent la líder de l'oposició al consistori, s'ha erigit a Junts com a alternativa al projecte de Colau, i ha acusat també al primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, de ser la "crossa del govern municipal, per la qual cosa és copartícip del que passa a Barcelona".





"Colau és la reina de les excuses, la ciutat necessita solucions" en qüestions com la mobilitat, habitatge i seguretat, entre d'altres, ha destacat Artadi, que també és vicepresidenta de Junts.