BNEW2021. Nadia Calviño a les Start-ups premiades: "Sou un exemple per a tots"

Blanca Sorigué, directora general d'el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Nadia Calviño, vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital. Pere Navarro, delegat especial de l'Estat a CZFB i Roberto Sánchez, secretari d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals / @CZFB







Aquest dijous es va celebrar la tercera jornada de la Barcelona New Economy Week (BNEW), organitzada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona i durant la mateixa, va tenir lloc el lliurament de premis Millor Innovació BNEW 2021 presidit per Nadia Calviño, vicepresidenta primera i ministra d'Afers econòmics i Transformació Digital, que va voler destacar l'inici de la recuperació econòmica del país.







NADIA CALVIÑO: "VOLEM UNA RECUPERACIÓ FORTA, SOSTINGUDA, SOSTENIBLE I JUSTA"





Nadia Calviño en l'acte de lliurament de premis BNEW2021 / @Catalunyapress







En la seva intervenció, Calviño va afirmar: "Estem veient que la recuperació s'inicia, que està sent molt forta, i hem de concentrar totes les nostres energies en aconseguir que no sigui un simple rebot, sinó que sigui una recuperació forta, sostinguda, sostenible i justa. En aquest sentit, volem que les start-ups siguin una de les principals palanques de la recuperació, perquè sou un exemple per a tots ".





En aquest sentit, va afirmar la vicepresidenta de l'Estat: "En un any de pandèmia vosaltres heu decidit innovar i això mereix un premi, perquè ho vau fer en els moments més difícils de la pandèmia i de més incertesa per a tothom. Per això treballem perquè aquesta recuperació sigui una recuperació sostenible i que arribi a tothom, a tots".





"En el dia d'avui vinc a explicar-vos que en els pressupostos aprovats pel Consell de Ministres es dedicaran prop de 13.300 milions d'euros per al R + D + I i la digitalització de cara al 2022 per portar a terme un ambiciós pla ple de projectes i reformes", va dir Calviño.





"Ara tenim una oportunitat única de modernitzar el nostre país i Barcelona és una ciutat emblemàtica per a l'atracció de talent i innovació i és un plaer especial estar en un acte dedicat a premiar iniciatives de start-ups, i més d'una que es van iniciar a l'any de la pandèmia".









Calviño durant el lliurament de premis / @Catalunyapress





Finalment Calviño va demanar als presents: "Mirem al futur amb confiança i remem junts perquè així podrem aprofitar aquesta oportunitat de reconstrucció dels Fons Europeus".





"Al nostre país", va dir Calviño, "hi ha un enorme talent i ganes de sortiu endavant. Des de l'administració pública hem d'ajudar-vos a fer front als obstacles. I tenim un gran projecte per fer-ho i ajudar a l'emprenedoria del nostre país".







PERE NAVARRO: "L'ECONOMIA 4.0 ES BASARÀ A LA INNOVACIÓ I LES CIUTATS SÓN LA GRAN ESPERANÇA DE LA GENT"





Durant la seva intervenció Pere Navarro / @Catalunyapress







L'acte també va comptar amb la presència de Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al CZFB, que va explicar que "estem començant una etapa en la qual anem coneixent cada vegada millor quines són les característiques que marcaran les bases de l'economia 4.0: sostenibilitat, solidaritat , tecnologia, etc. però, sens dubte, l'ingredient comú en tots els casos és la innovació".







A més va explicar perquè des de l'organització del BNEW s'havia apostat per un espai dedicat a les ciutats, el BNEWCity, i en aquest sentit va afirmar: "Les ciutats són la gran esperança de la gent. Volem posar-lo en valor. Perquè en el Consorci de la Zona Franca som una fàbrica de generar oportunitats".





Un altre moment de l'acte de lliurament de premis / @CZFB





En aquesta línia, va continuar: "M'agradaria animar a tots aquells professionals que tenen alguna idea que consideren que pot tenir cabuda en aquesta nova economia, a materialitzar-la i treure el projecte endavant. Nosaltres els estarem esperant a les pròximes edicions de BNEW per premiar la seva iniciativa".







"Des de la incubadora de CZFB hem donat a 70 start-ups l'oportunitat de desenvolupar-se, de sortir al mercat i de generar oportunitats de negoci que es materialitzen en oportunitats per crear nous llocs de treball basats en la nova economia", va dir Navarro.





A més va parlar de DFactory on "tenim el priper centre que treballa al voltant de la Intel·ligència Artificial. Allà s'exploren els nous camins oberts amb la nova economia. On moltes start-ups han emprès amb valentia però també amb un clar esperit de servei de donar respostes a les necessitats del conjunt de la societat".





Per això "des del Consorci i en l'organització del BNEW seguirem ajudat a créixer a aquesta nova economia que generarà una nova societat. Felicitats als premiats", va concloure Navarro.





START-UPS GUANYADORES





Foto de família de tots els premiats / @CZFB





Entre les 72 start-up nacionals i estrangeres participants, els projectes emprenedors guardonats han estat:





- Premi a la millor start-up de BNEW Digital Industry per UTVYAKTA. Ha recollit el premi: Jordan Hammond en representació de UTVYAKTA.

- Premi a la millor start-up de BNEW eCommerce per DECODITIVE. Ha recollit el premi: Joan Buch Prades, CEO.



- Premi a la millor start-up de BNEW Economic Zones per Alen SPACE. Ha recollit el premi: Antonio Vázquez García, Business Developer & Co-Founder.



- Premi a la millor start-up de BNEW Logistics per Newe. Ha recollit el premi: Ruth Rus, CMO.





Lliurament de Premis / @Catalunyapress





- Premi a la millor start-up de BNEW Mobility per ADVANCED AIR MOBILITY. Ha recollit el premi: Aitor Martin, CEO.

- Premi a la millor start-up de BNEW Real Estate per THE Predictive COMPANY. Ha recollit el premi: Alonzo Romero, CEO.

- Premi a la millor start-up de BNEW Science per THE BLUE BOX BIOMEDICAL SOLUTIONS. Ha recollit el premi: Judit Giró, CEO.





Un altre moment del lliurament de premis / @Catalunyapress





- Premi a la millor start-up de BNEW Sustainability per ECONCRETE. Ha recollit el premi: Paolo Tedone, Sales Director - Southem Europe .

- Premi a la millor start-up de BNEW Talent per OPGROUND. Ha recollit el premi: Eduard Teixidó, CEO.





Blanca Sorigué durant el lliurament de premis BNEW / @Catalunyapress