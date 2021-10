Alberto Evangelio uneix ciència ficció i històries quotidianes a 'Visitante', a Sitges

@EP





El director Alberto Evangelio debuta en el llargmetratge amb 'Visitante', una història que combina la ciència ficció amb mons paral·lels i les històries quotidianes, que ha presentat a la secció oficial a competició del Sitges - Festival de Cinema Internacional de Catalunya.





En roda de premsa, el director ha assegurat que es tracta d'una història de realitat alternativa a la que suma el seu interès per "històries quotidianes que qüestionen les decisions que es prenen a la vida".





Amb epicentre a una inquietant casa familiar, una jove es desplaça per seguir el desenvolupament de les obres de reforma en un habitatge en la qual anys enrere es va produir la mort accidental de la seva germana i en la qual descobreix un portal dimensional a través d'un enigmàtic objecte.





Evangelio ha subratllat que en un inici sembla un film de casa encantada però que després deriva en pura ciència ficció, en una cinta que ha dit que es podria haver fet en els anys 80, ja que els efectes són analògics.





El director, que ja havia participat a Sitges amb curtmetratges, ha explicat que la pel·lícula es va poder rodar l'any passat, i ha citat entre les referències de l'obra a 'Incoherence', de Bong Joon-Ho; 'L'ens', de Sidney J.Furie, i el cinema de David Lynch i David Cronenberg.





Alberto Evangelio ha afegit que li sembla interessant que l'espectador construeixi el puzle per si mateix, "és una pel·lícula que exigeix pensar", és entretinguda i està molt orientada al públic del gènere fantàstic, i ha assegurat que en un segon visionat es poden detectar més detalls.





Una de les protagonistes, Iria del Río, ha assegurat que tractar amb universos paral·lels permet tenir dos personatges amb "la mateixa essència, però diferents circumstàncies".





L'actor Jan Cornet ha afirmat que les realitats paral·leles no tapen que la pel·lícula parla de qüestions com la maternitat o les eleccions personals, i l'actriu Sandra Cervera ha dit que la ciència ficció "ha d'estar plena de comporta" com passa en el film .