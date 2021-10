Una dona de 97 anys es vesteix de blanc per casar-se de nou amb el seu marit 77 anys després

Pixabay





L'any 1944, als Estats Units, Royce i Frankie van contreure matrimoni de forma ràpida, sense planificació i sense vestit de núvia perquè ell havia de marxar a lluitar a la Segona Guerra Mundial. Aquest estiu, 77 anys després d'aquell moment, els seus cuidadors els van preguntar com havia estat l'enllaç i si no tenien fotos d'aquest dia. La resposta va ser que no, que no hi va haver fotógrafs en el casament.





Els seus cuidadors, llavors, van decidir preparar el pati del darrere de l'habitatge en què la parella de 98 i 97 anys resideix, per dur a terme una nova cerimònia. D'aquesta manera, aquest cop sí, van poder immortalitzar les seves noces.





El que fos tinent coronel fins a 1972 i la mestressa de casa que va treballar també com a auxiliar dental, poden dir ara que han viscut dos casaments. L'últim, a més, no quedarà només en la seva memòria sinó també en les de les seves famílies.





La filla de la parella d'ancians va explicar, segons Uppers, com va ser el moment: "Van escortar al meu pare fora, el van asseure i li van posar un mocador sobre els ulls.Vam baixar a la meva mare per les escales del darrere i vam creuar el pati fins que es va parar davant del meu pare per llevar-li el mocador. Li vaig dir: 'Estàs a punt per veure a la teva núvia?' ".