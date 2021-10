Els Mossos d'Esquadra reforcen el cos amb 775 nous agents distribuïts a tot Catalunya

@EP





La conselleria d'Interior ha reforçat "de manera molt intensa" la presència policial dels Mossos d'Esquadra amb 775 nous agents distribuïts a tot Catalunya --693 són agents que es van graduar la setmana passada--.





En un comunicat aquest divendres, han explicat que les regions policials amb major increment d'agents són les del Pirineu Occidental (22%), Terres de l'Ebre (17%) i Central (16%).





Han detallat que a Barcelona s'incorporen 152 agents (11%), 75 a l'Àrea Regional Metropolitana Nord (4%); 76 a Metropolitana Sud (6%); 134 a Girona (12%); 77 a Central (16%); 53 a Pirineu Occidental (22%); 52 a Ponent (8%); 90 a Camp de Tarragona (12%); 45 a Terres de l'Ebre (17%) i 21 en altres (10%).





Amb aquest increment d'agents, s'ha vol recuperat "la pèrdua d'efectius" al territori català, ja que actualment el cos de Mossos d'Esquadra està format per 15.263 agents, fet que suposa un increment de 1.161 agents respecte al 2018.





També han explicat que els serveis centrals de Mossos d'Esquadra aquest any estan formats per 2.641 agents, mentre que el 2018 hi havia adscrits 2.503 agents.





693 AGENTS GRADUATS



El conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha assistit aquest divendres a l'acte de benvinguda dels 693 agents que es van graduar la setmana passada i que començaran a patrullar a partir d'aquest dissabte.





"Estarem al vostre costat per ajudar-vos, donar-vos suport, acompanyar-vos i per donar-vos els mitjans i recursos per fer més i millor la vostra feina", ha assegurat Elena.





Ha explicat que l'edat mitjana d'aquests nous agents que s'incorporaran és de 28,3 anys, un 39,16% tenen estudis universitaris i un 29,63 són dones (200), i ha manifestat que el proper any hi haurà una promoció de 860 nous agents que s'incorporaran en els Mossos d'Esquadra.