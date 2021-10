BNEW2021. Sense aigua no tenim vida i és urgent incorporar nous recursos

Antoni Ventura-Ribal Gerent d'Aigües de Manresa, Sandra cases Eurecat, Xavier Bernat Director deTransició Ecològica i Justa d'Aigües de Barcelona, Xavier Amores Director de CatalanWater.





En la conferència "Water Resilience 'organitzada pel BNEW2021 al Roca Barcelona Galery on ha participat Antoni Ventura-Ribal Gerent d'Aigües de Manresa, Xavier Bernat Director de Transició Ecològica i Justa d'Aigües de Barcelona, Xavier Amores Director de CatalanWater i ha moderat Sandra Cases de Eurecat s'ha debatut sobre els efectes del canvi climàtic en un dels recursos més necessaris per a la vida, l'aigua.











XAVIER BERNAT: "LA CRISI CLIMÀTICA HA VINGUT PER QUEDAR I HEM PASSAR A L'ACCIÓ RÀPIDA I INCORPORAR NOUS RECURSOS PERQUÈ SENSE AIGUA NO TENIM VIDA"





Xavier Bernat Director de Transició Ecològica i Justa d'Aigües de Barcelona ha afirmat durant la seva intervenció que els "recursos hídrics naturals estan tensionats per l'emergència climàtica" i per això "hem d'incorporar nous recursos, que no depenguin de la climatologia i de proximitat, per garantir la resiliència hídrica del territori metropolità, perquè la crisi climàtica ha vingut per quedar i tenim que adaptar-nos ".









En aquesta situació afirma Bernat "el que més costarà serà aconseguir la seguretat híbrida que vol dir que arribi l'aigua a tothom. L'adaptació al canvi climàtic necessitarà de nosaltres que fem una bona diagnosi dels més important des del local i on les comunitats es impliquen activament".









Així Bernat creu que la "major afectació de la zona mediterrània a l'emergència climàtica es tradueix ara mateix en una emergència hídrida. No hem fet els deures d'adaptació i necessitem passar a l'acció amb rapidesa, ja que el 90% dels recursos híbrids naturals depenen de la climatologia i això es tradueix en una enorme vulnerabilitat. Hi ha un gran estrès híbrid ".





Xavier Bernat creu a el mateix temps que "cal plantejar-se com satisfer les grans metropolis que es gestionen a través de grans infraestructures i impulsar l'ús de l'aigua regenerada, que és donar-li una segona vida a l'aigua i sobre la qual ja existeix tecnologia de regeneració creada en llocs com Califòrnia. Ara s'utilitza només un 8% d'aigua regenerada i podria resoldre en gran mesura el dèficit híbrid que tenim i tindrem. La tecnologia existeix i cal desplegar-la creant una legislació sobre els seus usos per regenerar amb uns mínims de qualitat " .





Per Bernat ha un "problema de governança que influeix en el benestar de tots perquè l'aigua regenerada té molts usos agrícoles i industrials Hem de prendre decisions valentes en la governança. Singapur ja les va prendre fa molts anys i les pren amb perspectiva de mirada llarga en inversions ".





Els efectes "dels que parlem de fa 10 anys ja els tenim aquí" ha afirmat Bernat en la seva intervenció. "Necessitem arribar a acords estables en la governança. Que hi puguem treballar de forma sòlida i estable".





A més "els Fons de Recuperació i Digitalització europeus van ser claus en la sostenibilitat. El sector de l'aigua pot ser un sector clau i de futur com a sector de valor afegit. El nostre país ocupa la segona posició en generació de patents tecnològiques de l'Aigua". I "cal tenir en compte" en paraules de Xavier Bernat que "sense aigua no tenim vida"





ANTONIO VENTURA: "CAL OFERIR RESPOSTES A LES NECESSITATS HÍBRIDES"









Per Ventura - Ribal el risc actual resideix en "la desertificació, una situació que es pot revertir generant recursos alternatius. Des de l'ús de la dessalinització fins a la reutilització d'aigua. Cal potenciar l'ús d'aquests recursos alternatius en l'actualitat que estan infrautilitzats ".





Perquè per a ell "cal oferir respostes a les necessitats híbrides". A més cal tenir en compte "que tenim un dèficit en les infraestructures. Espanya és un país que va endarrerit en la inversió de les infraestructures i és una oportunitat per repensar-cambiar les infraestructures toves per altres més amables amb el nostre entorn".





Encara que té clar Ventura que "cal aplicar també mesures petites que obtenen grans resultats en eficiència com les bombes amb turbocompressors. Petites accions que fan un retorn més gran".





Per Ventura és "important planificar les inversions a llarg termini. A mig termini podem revertir la situació actual però tenint la visió a llarg termini en les inversions en infraestructures perquè la inèrcia inversora a llarg termini és una cosa que hem de compartir".









XAVIER AMORES: "L'ECONOMIA CIRCULAR CLAU EN LA RECERCA DE RECURSOS INNOVADORS"









Per al director de Catalan Water, Xavier Amores, "a la circularitat tenim una de les possibles solucions. La Economia Circular que s'aplica per exemple en la gestió de residus".





"Haurem de afrontar reptes globals a causa de la crisi de la pandèmia. Cal concentrar-se en els recursos innovadors. La legislació va ser local però ha de tenir una mirada global. Caldrà preparar a les noves generacions i territoris en el coneixement del cicle de l'aigua "