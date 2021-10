Nou revés per Rocío Carrasco: perd una nova batalla judicial contra Olga Moreno

Hores després de reaparèixer radiant i lluint la millor dels seus somriures en la desfilada de Colom Spain, Rocío Carrasco pateix una nova i dolorosa derrota judicial enfront de Olga Moreno. I és que tal com han revelat a 'El programa de Ana Rosa', la dona d'Antonio David Flores ha guanyat la demanda contra l'honor i la intimitat que la filla de Rocío Jurado va interposar contra ella en l'any 2018.





Rocío Carrasco @ep





Una demanda a la qual Rocío demanava 90.000 euros a Olga per confessar, a la portada d'una coneguda revista, que "si Rocío vol fer mal, ho ha aconseguit". Una exclusiva concedida a 'Lecturas' en què la guanyadora de 'Supervivientes' parlava de la guerra judicial entre el seu marit i la filla de la chipionera, assegurant que a Rocío i David Flores seva mare "els estava fent moltíssim mal". "Hagués estat tot tan fàcil! Tenia la vida solucionada, els seus dos fills, una herència", afirmava en una entrevista en què, un cop més, es mostrava molt dura amb l'ex d'Antonio David.





No obstant això, el jutge de l'Audiència Provincial de Madrid no ha apreciat que aquestes declaracions siguin injurioses o tendencioses contra Rocío Carrasco i, després de perdre la demanda en primera instància, aquesta a tornat a ser desestimada i ja no cap recurs en tribunal ordinari. Un dur revés per a la mare de Rocío Flors que, a més, ha estat condemnada a pagar les costes del judici.





Malgrat aquesta dolorosa derrota davant Olga Moreno, Rociíto no està disposada a rendir-se fàcilment i, a l'igual que ha fet en totes les demandes que ha interposat contra Antonio David i la seva dona en els últims anys, arribarà fins al final i recorrerà al Tribunal Suprem, disposada a tot per defensar el seu honor.