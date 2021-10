L'oci nocturn de Catalulña destaca "les ganes de festa" a la primera nit de reobertura

El sector de l'oci nocturn ha destacat "les ganes de festa" dels joves que han assistit als locals a la primera nit després de la reobertura decretada per la Generalitat.





Així ho han assegurat tant el president de Fecalon, Christian Compte, com el secretari general de Fecasarm, Joaquim Boadas, aquest divendres.





@ep





Des d'ambdues entitats s'apunta, a més, que la reobertura servirà per impulsar la vacunació dels grups d'edat entre 18 i 30 anys, ja que és una de les condicions per poder entrar a les discoteques.





Tots dos han coincidit a assenyalar que aquest dijous van obrir al voltant del 70% dels locals i que la resta, o bé ja han acabat la seva temporada, o bé són més grans i obriran progressivament en les pròximes setmanes per la complexitat de reactivar a un alt nombre de treballadors.





Compte ha explicat que la sensació és "molt bona" i ha destacat el contacte amb la gent i que la primera nit ha reforçat a el sector anímicament.





"M'ha impactat l'agraïment de la gent perquè hàgim aguantat després de tant de temps", ha assenyalat el directiu.





Boadas també ha descrit la reobertura com a molt positiva i ha explicat que molts usuaris apuntava estar "cansats de buscar alternatives" per sortir de nit.





A més, ha defensat que aquest cap de setmana es veurà l'impacte de la reobertura en la celebració de botellons i en els problemes de seguretat pública.





APLICACIÓ





Fonts de Fecalon han explicat que l'aplicació de la Generalitat per mostrar el passaport Covid "no va funcionar malament", tot i que es van detectar diferents problemes com que si la pantalla del telèfon està trencada, no llegeix bé el codi QR.





A més, l'aplicació no llegeix bé els codis emesos per altres comunitats autònomes i no accepta els certificats dels estrangers no comunitaris; i tampoc permet l'entrada de les persones que han passat la malaltia i tenen una sola dosi de la vacuna.





Boadas ha lamentat "molta falta d'informació" per part de la Generalitat i que el protocol de seguretat que han de seguir els locals no és clar en alguns punts.





Les dues associacions han criticat "la precipitació" de la Generalitat a l'hora d'implementar l'aplicació, ja que la reunió tècnica va ser aquest dijous a la tarda, a poques hores d'iniciar l'activitat.