Un estudi revela que la vacunació és més efectiva contra la COVID-19 tenir anticossos per la infecció

La vacunació contra la COVID-19 produeix majors quantitats d'anticossos circulants que la infecció natural. Però un nou estudi de la Universitat Rockefeller (Estats Units) suggereix que no tots els limfòcits B de memòria són iguals. Mentre que la vacunació dóna lloc a limfòcits B de memòria que evolucionen al llarg d'unes poques setmanes, la infecció natural dóna lloc a limfòcits B de memòria que segueixen evolucionant al llarg de diversos mesos, produint anticossos molt potents capaços d'eliminar fins i tot les variants virals.









L'esperança d'un futur sense por a la COVID-19 es redueix als anticossos circulants i les cèl·lules B de memòria. A diferència dels anticossos circulants, que arriben al seu màxim nivell poc després de la vacunació o la infecció i s'esvaeixen uns mesos més tard, les cèl·lules B de memòria poden romandre per prevenir malalties greus durant dècades. I evolucionen amb el temps, aprenent a produir successivament "anticossos de memòria" més potents que són millors per a neutralitzar el virus i més capaços d'adaptar-se a les variants.





Aquestes noves troballes, publicats a la revista 'Nature', posen en relleu un avantatge atorgada per la infecció natural en lloc de la vacunació, però els autors adverteixen que els beneficis d'unes cèl·lules B de memòria més potents no compensen el risc de discapacitat i mort per COVID-19.





"Encara que una infecció natural pot induir la maduració d'anticossos amb una activitat més àmplia que una vacuna, una infecció natural també pot matar-te. Una vacuna no fa això i, de fet, protegeix contra el risc de malaltia greu o mort per infecció", afirma Michel C. Nussenzweig, director de l'Laboratori d'Immunologia Molecular de la Universitat Rockefeller.





Quan qualsevol virus entra al cos, les cèl·lules immunitàries produeixen immediatament hordes d'anticossos circulants. Aquests anticossos, soldats d'infanteria del sistema immunitari, cremen amb força però es desintegren a un ritme variable segons la vacuna o la infecció: poden protegir-nos durant mesos o anys, però després disminueixen en nombre, permetent una possible reinfecció.





El sistema immunitari té un pla de suport: un grup d'elit de cèl·lules B de memòria que sobreviuen als anticossos circulants per produir els anomenats anticossos de memòria que proporcionen protecció a llarg termini. Els estudis suggereixen que les cèl·lules B de memòria per a la verola duren al menys 60 anys després de la vacunació; les de la grip espanyola, gairebé un segle. I encara que les cèl·lules B de memòria no bloquegen necessàriament la reinfecció, poden prevenir la malaltia greu.





Estudis recents han suggerit que als cinc mesos de rebre una vacuna o de recuperar-se d'una infecció natural, alguns de nosaltres ja no conservem suficients anticossos circulants per mantenir a ratlla el nou coronavirus, però les nostres cèl·lules B de memòria romanen vigilants. No obstant això, fins ara els científics no sabien si es podia esperar que les vacunes proporcionessin el tipus de resposta robusta de les cèl·lules B de memòria que s'observa després d'una infecció natural.





Aquests investigadors es van proposar esbrinar qualsevol diferència en l'evolució de les cèl·lules B de memòria comparant mostres de sang de pacients convalescents de COVID-19 amb les d'individus vacunats amb ARNm que mai havien patit una infecció natural.





La vacunació i la infecció natural van provocar un nombre similar de cèl·lules B de memòria. Les cèl·lules B de memòria evolucionar ràpidament entre la primera i la segona dosi de les vacunes Pfizer i Moderna, produint anticossos de memòria cada vegada més potents. Però després de dos mesos, el progrés es va estancar.





Les cèl·lules B de memòria estaven presents en gran nombre i expressaven potents anticossos, però aquests no es feien més forts. A més, tot i que alguns d'aquests anticossos eren capaços de neutralitzar el Delta i altres variants, no hi havia una millora general de l'amplitud.





En canvi, en els pacients convalescents, les cèl·lules B de memòria van seguir evolucionant i millorant fins a un any després de la infecció. Amb cada actualització de les cèl·lules B de memòria sortien anticossos de memòria més potents i més àmpliament neutralitzants.





Els investigadors afirmen que hi ha diverses raons possibles per les quals es pot esperar que les cèl·lules B de memòria produïdes per la infecció natural superin a les produïdes per les vacunes d'ARNm.





És possible que l'organisme respongui de forma diferent als virus que entren per les vies respiratòries que als que s'injecten a la part superior del braç. O potser un virus intacte estimula el sistema immunitari d'una manera que la proteïna de bec solitari representada per les vacunes simplement no pot.





D'altra banda, potser és que el virus persisteix en els infectats de forma natural durant setmanes, donant al cos més temps per muntar una resposta robusta. La vacuna, en canvi, és eliminada de l'organisme tot just uns dies després de desencadenar la resposta immunitària desitjada.





Independentment de la causa, les implicacions són clares. Podem esperar que les cèl·lules B de memòria experimentin una evolució limitada en resposta a les vacunes d'ARNm, una troballa que pot tenir implicacions significatives per al disseny i el desplegament de les vacunes de reforç.





"El moment d'administrar el reforç depèn de l'objectiu que es persegueixi. Si l'objectiu és prevenir la infecció, el reforç haurà de fer-se després de 6 a 18 mesos, depenent de l'estat immunitari de l'individu. Si l'objectiu és prevenir una malaltia greu, el reforç pot ser innecessari durant anys ", conclouen els científics.